Due interventi dei carabinieri di Milano nella giornata della vigilia di Natale hanno portato a due denunce e un arresto, in due diversi interventi, rispettivamente per tentato furto e furto aggravato.

Cercano di rubare una moto la notte della vigilia di Natale: denunciati due minorenni

Alle 2.30 del 24 dicembre i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, per tentato furto aggravato in concorso, un 15enne con precedenti di polizia ed un 14enne incensurato. Poche ore prima, in via Juvara, dopo aver forzato il quadro di accensione avevano cercato di rubare una moto Bmw parcheggiata. Un passante ha chiamato i carabinieri, che hanno fermato i due minorenni. I militari hanno anche trovato a terra una pistola scacciacani, di cui entrambi i denunciati hanno detto di non sapere nulla. L'arma è stata sequestrata e repertata per i successivi approfondimenti.

Sfonda la saracinesca di un mini market e ruba 25 telefoni: arrestato

La stessa mattina, attorno alle 7, i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato e ricettazione in concorso un 38enne senza fissa dimora. Con altri due complici rimasti ignoti, aveva divelto la serranda e forzato la porta di ingresso di un mini market, rubando venticinque smartphone, vari prodotti di telefonia ed il registratore di cassa. Quando sul posto sono arrivati i militari, tre sono fuggiti a bordo di un furgone risultato rubato. Scesi dal mezzo in via Ferrante Aporti, sono poi fuggiti a piedi per le vie limitrofe. Uno dei tre è stato bloccato poco dopo, mentre i due complici sono riusciti a dileguarsi, lasciando nel furgone la refurtiva e 4.300 euro in contanti.