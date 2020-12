Non poteva esserci regalo di Natale più bello per un ragazzo di 28 anni. La notte di Natale si è affidato alle cure del chirurgo Claudio Russo ed è entrato in sala operatoria per ricevere un cuore nuovo. Il giovane soffriva da tempo di una grave cardiopatia con il rischio di provocare aritmie potenzialmente mortali: era indispensabile dunque per lui un cuore nuovo il prima possibile. La notizia di un organo compatibile, proveniente da un donatore fuori regione, arriva poche ore prima dell'intervento e così in poco tempo è stata organizzata l'operazione.

È il 24esimo trapianto in un anno al Niguarda

Per il primario Claudio Russo non è stato l'unico intervento della Vigilia di Natale: "È stata una giornata difficile – ha commentato – iniziata con un intervento su un quarantenne al quale si era infettata una protesi cardiaca e terminata, appunto, con questo trapianto, che è il ventiquattresimo che eseguiamo quest'anno". L'intervento è stato possibile grazie anche allo staff del Cardiocenter e il sostegno di fondazione Centro cardiologia e cardiochirurgia De Gasperis. Fondazione che fa parte sempre dell'ospedale meneghino.

Segno di speranza in piena emergenza Covid

Così il trapianto la notte di Natale diventa presto un simbolo di speranza e di rinascita. Per l'equipe di cardiochirurghi dell'ospedale Niguarda, da molti conosciuto anche come "la cassa dei trapianti", si tratta di "un duplice messaggio di speranza perché dimostra che le eccellenze di Niguarda restano tali anche in piena emergenza Covid", come commenta anche il presidente della fondazione De Gasperis, Benito Benedini. Ecco quindi che questo regalo di Natale è ancora più speciale.