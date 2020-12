in foto: Foto di repertorio

Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre, a Milano, in via Alcuino. Un bambino di 12 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo riportando ferite gravissime, tra cui la frattura del femore e la sospetta frattura del bacino. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato verso le 15, quando una chiamata di soccorso ha raggiunto la centrale operativa del 118.

Dodicenne precipita dal secondo piano, è gravissimo

Immediatamente l'Areu ha inviato sul posto, in zona City Life, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, a cui si sono aggiunte le volanti di polizia di Stato e polizia locale. Gli operatori sanitari che hanno soccorso il piccolo hanno da subito intuito la gravità della situazione. Il dodicenne ha riportato seri traumi causati dal violento impatto con il terreno, motivo per cui, dopo una prima medicazione in loco, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto comunicato dalla Questura, il piccolo sarebbe stato cosciente. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno quindi messo in sicurezza la zona, perimetrandola, per poter effettuare i rilievi e procedere con gli accertamenti per poter ricostruire la vicenda. Secondo le prime informazioni trapelate, il dodicenne è precipitato dalla finestra del secondo piano dello stabile mentre stava giocando con un videogame online. Ad accorgersi della sua caduta sarebbe stata la madre, che avrebbe udito il boato causato dalla caduta del figlio. Al momento non sono note le condizioni del dodicenne, solo che è arrivato con un quadro clinico molto complicato al Niguarda.