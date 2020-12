Si è temuta la tragedia all'istituto comprensivo di Goito, nel Mantovano, nella mattinata di oggi, martedì 22 dicembre, quando un bambino di dodici anni, per cause ancora da accertare, è precipitato dalla finestra della sua classe, finendo al suolo. Tutto è avvenuto intorno alle 11, quando il ragazzino che frequenta la prima media ha perso l'equilibrio, cadendo di sotto.

Bambino precipita da una finestra di scuola, non è grave

Subito si è attivata la macchina del soccorso, con l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero dell'ospedale di Parma. Al Comprensivo di Goito sono poi arrivati anche i carabinieri, affiancati dal personale scolastico, per effettuare tutti i rilievi del caso. L'episodio si è fortunatamente risolto con una buona notizia: il dodicenne ha riportato alcune ferite ma non pare essere in pericolo di vita. Probabilmente, però, ha rimediato almeno una frattura. Per precauzione, comunque, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale civile pediatrico di Brescia in codice giallo dove è stato preso in cura dai medici della struttura che stanno effettuando tutti gli accertamenti clinici del caso.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Nel frattempo i carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Per il momento non viene esclusa alcuna ipotesi, da quella della manovra maldestra a quella del gesto volontario. Gli accertamenti dei militari proseguiranno nelle prossime ore e non è escluso che possano già aver raccolto la testimonianza dei presenti, tra compagni di classe e docenti. Per loro, e specialmente per il dodicenne, si è trattato fortunatamente solo di un grande spavento.