“Mi hanno violentata in 5 dopo la serata in discoteca in corso Como”: la denuncia di una 21enne

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una 21enne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale, la scorsa notte, a Milano. Si è presentata qualche minuto prima delle 8 di questa mattina, 16 maggio, a un agente di stazione nel mezzanino della fermata della metropolitana M3 Maciachini dicendo di essere stata aggredita nella notte da più persone. La ragazza, però, avrebbe difficoltà a ricordare quanto accaduto.

La denuncia della 21enne

La Questura ha spiegato che la 21enne, di origine sudamericana, ha detto di aver trascorso la notte in una discoteca della zona di Corso Como e di essere stata aggredita più tardi da più persone, probabilmente cinque. La giovane, però, non ricorderebbe diversi dettagli di quanto accaduto. Come, per esempio, come sia arrivata in piazzale Maciachini.

A notarla vagare all'interno della stazione della linea gialla della metropolitana è stato l'agente di stazione dell'Agenzia trasporti milanesi, che ha dato l'allarme. Raccolta la sua denuncia, la 21enne è stata accompagnata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli, specializzata per dare supporto alle vittime di violenza. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la 21enne avrebbe rifiutato di farsi visitare.

Le indagini della Questura

Il caso è stato affidato alla Squadra Mobile. Poiché la ragazza ha detto di ricordarsi molto poco della serata appena trascorsa, gli investigatori dovranno fare affidamento alle telecamere di sorveglianza per poter ricostruire quanto denunciato. Le ricerche inizieranno proprio dal locale di corso Como dove la 21enne avrebbe passato la serata, dopodiché si proveranno a ricostruire i suoi spostamenti e capire quando sarebbe avvenuta la violenza sessuale denunciata e chi sono gli eventuali responsabili dell'abuso.