video suggerito

Palpeggia una ragazza sulle scale della metropolitana di Milano: arrestato 18enne Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per violenza sessuale a Milano: ha palpeggiato una 24enne sulle scale della metropolitana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di martedì 30 aprile a Milano, la Polizia ha arrestato un ragazzo di 18 anni con l'accusa di violenza sessuale. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe palpeggiato una donna di 24 anni sulle scale della linea metropolitana M2.

La 24enne, ancora sotto choc per quanto vissuto, ha avvicinato gli agenti della polizia ferroviaria di Milano che erano impegnati in un servizio di vigilanza all'interno della stazione di Milano Porta Garibaldi. Ha raccontato di essere stata offesa e palpeggiata sulla natica da un uomo mentre stava percorrendo le scale che della metropolitana M2 che portano alla piazza antistante la stazione. Dopo quanto accaduto, si è immediatamente attivata per denunciare i fatti. Agli agenti ha inoltre fornito una descrizione del responsabile.

Gli investigatori si sono messi subito a lavoro per rintracciarlo. Dopo poco, sono riusciti a individuare l'adolescente: il diciottenne infatti era ancora nelle vicinanze del luogo in cui sono avvenuti i fatti. Lo hanno quindi fermato e condotto in commissariato per tutte le procedure di rito. Dagli accertamenti è emerso che è originario dell'Egitto e che ha diversi precedenti alle spalle. Per lui sono scattate le manette: è stato trasferito al carcere San Vittore dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.