Turista di 18 anni violentata mentre dorme in un ostello di Milano: arrestato l’aggressore in flagranza Un turista si è intrufolato nel letto di una 18enne e ha iniziato a toccarle le parti intime. La ragazza ha subito chiesto aiuto e la polizia ha arrestato l’uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Una ragazza di 18 anni, in vacanza a Milano, è stata violentata mentre dormiva in una cemerata mista di un ostello di Milano, in zona Lambrate. L'aggressore è un ragazzo che dormiva all'interno della stessa struttura e che, intorno alle 4 di questa mattina, si sarebbe intrufolato nel letto della giovane e avrebbe iniziato a toccarle le parti intime. La turista si è risvegliata trovandosi l'uomo addosso e ha subito dato l'allarme. Due amici della vittima hanno chiamato il 113 e, dopo poco, sono arrivate sul posto le volanti della questura di Milano, che hanno arrestato il molestatore.

Nella notte fra giovedì 11 e venerdì 12 è arrivata in questura a Milano una richiesta di pronto intervento presso l'ostello che sorge in zona Lambrate. Alcuni turisti segnalavano che un ragazzo, anche lui ospite della struttura, aveva molestato una loro amica. Gli agenti della Squadra Volanti si sono precipitati sul posto e hanno appurato che un ragazzo si era infilato nel letto di una 18enne, che stava dormendo, e l'aveva palpeggiata.

Fortunatamente la ragazza si è subito destata dal sonno e ha chiesto aiuto agli amici che dormivano accanto a lei e che non si erano accorti di nulla. I poliziotti hanno arrestato il molestatore in flagranza. Il sostituto procuratore di turno, Carlo Scalas, ha già chiesto la convalida dell'arresto al Giudice per le indagini preliminari e la custodia cautelare dell'uomo in carcere. La 18enne, invece, è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli, che ha un reparto dedicato alle donne vittima di violenza. Così potrà ricevere le cure, sia mediche che psicologiche, di cui necessita.