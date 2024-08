Si traveste da infermiere e palpeggia una donna incinta ricoverata in ospedale: arrestato 24enne

video suggerito

Un ragazzo di ventiquattro anni è stato arrestato dagli agenti della volante Mecenate bis con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il giovane, con diversi precedenti e documenti diversi tra loro, si è travestito da infermiere e ha palpeggiato una donna incinta, ricoverata nel reparto di ginecologia della clinica Mangiagalli di Milano. A lanciare l'allarme è stata proprio la vittima: si è svegliata di soprassalto con le mani del 24enne addosso, e ha spinto immediatamente il pulsante di emergenza, attirando il personale sanitario. Il ragazzo ha provato a scappare, ma è stato bloccato dai poliziotti, intervenuti sul posto non appena arrivata la chiamata alla centrale operativa. È stato poi trasferito nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri verso le 18.40. La vittima è una donna di 36 anni incinta, ricoverata nel reparto di ginecologia della clinica Mangiagalli di Milano. Stava dormendo quando il 24enne, travisato con una mascherina e travestito da infermiere, è entrato nella sua stanza. Il ragazzo l'ha palpeggiata, con la donna che si è svegliata di soprassalto mentre l'aggressore stava abusando di lei. Sotto shock, è riuscita a premere il pulsante di emergenza e attirare il vero personale sanitario, che è accorso in suo aiuto e ha chiamato la polizia.

Quando gli agenti hanno individuato il 24enne hanno provveduto a bloccarlo, non con poca difficoltà. Il ragazzo ha cominciato a scalciare verso di loro per evirare l'arresto, ma alla fine è stato immobilizzato. Come sia riuscito a introdursi nel reparto di ginecologia, e dove abbia reperito la divisa da infermiere, ancora non è chiaro, ma sarà sicuramente oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine.