Arrestati gli assassini del 18enne ucciso in un furgone all'Ortomercato di Milano: un uomo è ancora in fuga Sono stati arrestati tre dei quattro responsabili della morte di Jhonny Sulejmanovic, il ragazzo di 18 anni ucciso a colpi di fucile in via Varsavia a Milano la sera del 26 aprile scorso.

A cura di Matilde Peretto

I carabinieri della squadra mobile di Milano hanno arrestato tre dei quattro responsabili della morte di Jhonny Sulejmanovic, il ragazzo di 18 anni ucciso a colpi di fucile mentre dormiva nella sua roulotte in via Varsavia a Milano, vicino all'Ortomercato. Si tratta di Roberto Ahmetovic, 33 anni, il cognato Jagovar, 38 anni, e Rubino Sulejmanovic, 35 anni. Il quarto uomo è già stato identificato dagli agenti della squadra, coordinata dai magistrati Laura Pedio e Pasquale Addesso, ma non è stato ancora trovato. Erano volti noti alla famiglia della vittima, come ha confermato da subito il fratello.