Ragazzo di 18 anni ucciso a colpi di pistola a Milano, il fratello: "Conosco chi è stato" Il 18enne Jhonny Sulejmanovic è stato ucciso stamattina a Milano. Il fratello 19enne Kevin ha spiegato di conoscere i nomi di almeno due dei presunti killer. Li ha così indicati agli agenti della squadra mobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Alle prime ore dell'alba di oggi, venerdì 26 aprile, è stato ucciso a Milano un ragazzo di 18 anni. La vittima si chiamava Jhonny Sulejmanovic. Il fratello 19enne Kevin ha spiegato all'agenzia di stampa LaPresse di conoscere i nomi di almeno due dei presunti killer. Li ha così indicati agli agenti della squadra mobile: "Mangiavamo insieme, bevevamo insieme, lavoravamo insieme e poi che fanno, mi uccidono un fratello?", ha dichiarato.

Il ragazzo, poco dopo le tre mentre dormiva all'interno di un camioncino in via Varsavia vicino all'Ortomercato, è stato raggiunto al torace da quattro colpi di pistola. Con lui c'era anche la compagna, che non ha riportato ferite. I due assassini sarebbero scappati a bordo di una vecchia Seat Nera. È stato proprio il fratello Kevin a trovare il 18enne agonizzante a terra.

Un altro familiare è riuscito a prendere il numero della targa che ha poi lasciato agli investigatori. Il 19enne ha spiegato agli invetigatori che i responsabili avrebbero lavorato con la vittima al mercato Baloon di Torino. Ha inoltre mostrato un video, pubblicato su TikTok, in cui i due si sono ripresi mentre bevevano birra in un bar, nei pressi di piazzale Cuoco, sette ore prima del delitto.

"Hanno bevuto e se ne sono andati quando sono andato via io", ha detto il barista del locale "I sapori di Denise" di via Faà di Bruno che è sempre stato intervistato da LaPresse. Il cerchio quindi si stringe e nelle prossime ore potrebbero essere presto individuati gli assassini.