Metro travolge e uccide una persona a Milano: treni fermi e circolazione bloccata Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio. La circolazione è al momento bloccata, sul posto forze dell’ordine, 118 e tecnici di Atm.

A cura di Natascia Grbic

Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno della metropolitana a Milano, linea rossa. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina, dalle prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario. Sul posto, il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare nulla per la persona investita dal treno. Disagi per la circolazione, i treni sono fermi per consentire i rilievi delle forze dell'ordine, il recupero della salma e l'intervento dei tecnici.

"Abbiamo chiuso la linea nelle tratte Cadorna-Pagano-Lotto e Cadorna-Pagano-Gambara dopo un tentato suicidio nella stazione di Pagano – la comunicazione diffusa da Atm – I treni sono sostituiti da bus in queste tratte. La linea è aperta nelle tratte Biscegli-Gambara, Rho-Lotto e Cadorna-Sesto FS. A Cadona si può cambiare con M2. A Lotto si può cambiare con M5. Per raggiungere Rho da Milano considerate anche le linee S delle stazioni del passante ferroviario. Seguono aggiornamenti".