Metro M2 di Milano chiusa tra Famagosta e Assago, in servizio i bus sostitutivi: cosa sta succedendo

La metropolitana verde M2 di Milano è chiusa tra Famagosta e Assago Forum. Come riferito da Atm (l'Azienda dei Trasporti Milanesi) in una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'azienda, la metropolitana sarebbe stata chiusa dopo un tentato suicidio. Di seguito l'elenco di tutti i bus sostitutivi in servizio.

Come comunicato da Atm (l'Azienda dei Trasporti Milanesi) e secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la metropolitana verde M2 di Milano sarebbe chiusa tra le fermate di Famagosta e Assago Forum perché una persona avrebbe tentato di togliersi la vita buttandosi sui binari.

Atm segnala anche che, al momento, tra le fermate di Gessate/Cologno e Abbiategrasso i treni sarebbero in servizio, ma potrebbero subire alcuni rallentamenti. Invece, tra le fermate di Famagosta e Assago Forum dove i treni sono stati bloccati a causa del tentato suicidio, i passeggeri troveranno alcuni bus sostitutivi in servizio.

Nello specifico: a Famagosta i bus fermano fuori dalla stazione della metropolitana, ad Assago Milanofiori Nord i bus verso Famagosta fermano in viale Milanofiori, prima di via della Fonte Lunga e, infine, ad Assago Milanofiori Forum i bus sostitutivi fermano in via di Vittorio e viale Milano Fiori, insieme al bus 321.