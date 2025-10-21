milano
video suggerito
video suggerito

Metro M2 di Milano chiusa tra Famagosta e Assago, in servizio i bus sostitutivi: cosa sta succedendo

La metropolitana verde M2 di Milano è chiusa tra Famagosta e Assago Forum. Come riferito da Atm (l’Azienda dei Trasporti Milanesi), i treni sarebbero stati bloccati dopo un tentato suicidio. L’elenco dei bus sostitutivi.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
53 CONDIVISIONI
Immagine

La metropolitana verde M2 di Milano è chiusa tra Famagosta e Assago Forum. Come riferito da Atm (l'Azienda dei Trasporti Milanesi) in una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'azienda, la metropolitana sarebbe stata chiusa dopo un tentato suicidio. Di seguito l'elenco di tutti i bus sostitutivi in servizio.

La metropolitana verde M2 è chiusa tra Famagosta e Assago: i bus sostitutivi

Come comunicato da Atm (l'Azienda dei Trasporti Milanesi) e secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la metropolitana verde M2 di Milano sarebbe chiusa tra le fermate di Famagosta e Assago Forum perché una persona avrebbe tentato di togliersi la vita buttandosi sui binari.

Atm segnala anche che, al momento, tra le fermate di Gessate/Cologno e Abbiategrasso i treni sarebbero in servizio, ma potrebbero subire alcuni rallentamenti. Invece, tra le fermate di Famagosta e Assago Forum dove i treni sono stati bloccati a causa del tentato suicidio, i passeggeri troveranno alcuni bus sostitutivi in servizio.

Leggi anche
Bisarca rimane incastrata al passaggio a livello di Parabiago: bloccata la linea Milano-Gallarate

Nello specifico: a Famagosta i bus fermano fuori dalla stazione della metropolitana, ad Assago Milanofiori Nord i bus verso Famagosta fermano in viale Milanofiori, prima di via della Fonte Lunga e, infine, ad Assago Milanofiori Forum i bus sostitutivi fermano in via di Vittorio e viale Milano Fiori, insieme al bus 321.

Attualità
Cronaca
Trasporti
53 CONDIVISIONI
Immagine
femminicidio
Pamela genini
Il vicino di Pamela Genini: "Aveva chiesto aiuto in corridoio, lui l'ha trascinata dentro casa"
Femminicidio Pamela Genini, l'ex compagna di Soncin: "Un violento, già denunciato per maltrattamenti"
La Procura di Bergamo indaga sulla mancata attivazione del codice rosso dopo l'aggressione del 2024
Perché il referto in ospedale è stato ignorato: cosa non ha funzionato
"Genini costretta a lasciare il lavoro, non poteva più vedere le amiche": le violenze di Gianluca Soncin
Il referto sulla 29enne dopo l'aggressione del 2024: "Crede che Soncin sia capace di ammazzarla"
Duemila persone in piazza per Pamela Genini: "L'amore non uccide"
"Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali": i primi esiti dell’autopsia
Quando si terranno i funerali: da martedì aperta la camera ardente a Bergamo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views