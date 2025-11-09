Allagata la metropolitana di Milano, linea rossa M1 chiusa fra Cairoli e Turro: attivi bus sostitutivi

La linea rossa M1 chiusa nel tratto compreso tra Cairoli e Turro a causa di un allagamento ai binari a Palestro. L'allagamento si è verificato a causa di un tombino otturato in galleria. Come si legge nel sito di Atm, l'Azienda Trasporti Milanese, la linea M1 è al momento rallentata. Per sopperire ai disagi è stato disposto il servizio di bus sostitutivi fra Cairoli e Turro.

Attivati i bus sostitutivi: a quale fermata prendere il bus

Per sopperire ai disagi provocati dall'allagamento lungo la tratta della linea rossa M1, sono state disposte le navette sostitutive. Fra Turro e Palestro gli autobus si fermano alle fermate della NM1, a Cordusio fermano in via Orefici/Meravigli. A Duomo fermano in via Orefici. Non fermano invece a San Babila, in alternativa la fermata da utilizzare è quella di ia Palestro. A Duomo non si possono effettuare cambi fra M1 e M3, a Porta Venezia non si cambia M1 e linee S. A Loreto non si cambia tra M1 e M2.

Come raggiungere e rientrare dall'aeroporto di Linate

Per chiunque avesse necessità di raggiungere o tornare dall'aeroporto di Linate il suggerimento è quello di usare le linee S per cambiare con M4 a Dateo o Forlanini per evitare di imbattersi in rallentamenti e ritardi che rischiano di portare disagi a viaggiatori e viaggiatrici, soprattutto a tutti e tutte coloro che sono in partenza.

L'intervento dei tecnici in corso

Per cercare di risolvere il problema causato dall'allagamento sono stati chiamati i tecnici che, non appena ricevuta la segnalazione, si sono messi subito al lavoro per cercare di trovare una soluzione. Le squadre del pronto intervento stanno lavorando per riaprire la linea nel minor tempo possibile.