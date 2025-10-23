Metro blu M4 a Milano sospesa per un problema sulla linea, rallentamenti sulla linea gialla M3

La metropolitana blu di Milano M4 è momentaneamente sospesa in entrambe le direzioni a causa di un guasto sulla linea. Lo fa sapere ATM, l'Azienda dei trasporti milanese, che attraverso un post social avvisa i passeggeri di utilizzare i bus sostitutivi tra San Babila e Linate, mentre consiglia di viaggiare tra San Babila e Sant’Ambrogio utilizzando le linee rossa M1 e verde M2 e cambiando a Cadorna. I tecnici, stando a quanto emerso, sono già al lavoro per risolvere il problema.

Ma non solo. Sempre secondo quanto diffuso da ATM, alcuni problemi si stanno verificando anche sulla linea metropolitana gialla M3. In questo caso i treni viaggiano con svariati minuti di ritardo, mentre alla stazione di Porta Romana i treni fermano sulla banchina in direzione Comasina: il rallentamento è dovuto alle operazioni di soccorso del 118 nei confronti di un passeggero a bordo di un treno.