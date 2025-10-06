“Siamo al buio, è stato premuto un interruttore di emergenza”: la metro M2 è bloccata, cosa sta succedendo

Come riferito a Fanpage.it da alcuni passeggeri a bordo del treno, la metropolitana verde M2 di Milano è bloccata da diversi minuti. Stando a una nota diffusa da Atm, una persona avrebbe premuto un interruttore di emergenza togliendo corrente su tutta la linea. Ecco cosa sta succedendo.

La metropolitana verde M2 è bloccata

Come comunicato da Atm (l'Azienda dei Trasporti Milanesi) e secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la metropolitana verde M2 di Milano sarebbe bloccata ormai da diversi minuti perché una persona – per motivi ancora in fase di accertamento – "ha premuto un interruttore di emergenza" che avrebbe conseguentemente tolto la corrente elettrica su tutta la linea. "Seguono aggiornamenti", si legge nella nota ufficiale diffusa di Atm mentre si stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Stando a quanto appreso, il servizio è stato ripristinato e la metropolitana è tornata a funzionare regolarmente intorno alle ore 14:00 di oggi, lunedì 6 ottobre.

Articolo in aggiornamento