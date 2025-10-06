milano
video suggerito
video suggerito

“Siamo al buio, è stato premuto un interruttore di emergenza”: la metro M2 è bloccata, cosa sta succedendo

Come riferito a Fanpage.it da alcuni passeggeri a bordo del treno, la metropolitana verde M2 di Milano è bloccata da diversi minuti. Stando a una nota diffusa da Atm, una persona avrebbe premuto un interruttore di emergenza togliendo corrente su tutta la linea. Ecco cosa sta succedendo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
29 CONDIVISIONI
Immagine

La metropolitana verde M2 di Milano è bloccata. Come riferito a Fanpage.it da alcuni passeggeri a bordo del treno, una persona avrebbe premuto un interruttore di emergenza togliendo corrente su tutta la linea: "Siamo al buio, fermi da diversi minuti".

La metropolitana verde M2 è bloccata

Come comunicato da Atm (l'Azienda dei Trasporti Milanesi) e secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la metropolitana verde M2 di Milano sarebbe bloccata ormai da diversi minuti perché una persona – per motivi ancora in fase di accertamento – "ha premuto un interruttore di emergenza" che avrebbe conseguentemente tolto la corrente elettrica su tutta la linea. "Seguono aggiornamenti", si legge nella nota ufficiale diffusa di Atm mentre si stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Stando a quanto appreso, il servizio è stato ripristinato e la metropolitana è tornata a funzionare regolarmente intorno alle ore 14:00 di oggi, lunedì 6 ottobre.

Leggi anche
Circolazione dei treni in tilt, guasto tecnico al deposito Milano Fiorenza: ritardi e corse cancellate

Articolo in aggiornamento

Attualità
Cronaca
Lombardia
29 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio Dolores Dori a Lonato, fermati la madre e il figlio 16enne per tentato omicidio
Il marito di Dolores Dori con una pistola prima della sparatoria: "Ridatemi mia figlia"
Chi era Dolores Dori, la donna uccisa a colpi di pistola e abbandonata in ospedale
Ferita e abbandonata in ospedale da un'Alfa Romeo con targa falsificata: indagini in corso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views