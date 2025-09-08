Riaprono le fermate di Lanza e Moscova della metro verde (M2) di Milano, Cimiano resta chiusa: ecco cosa cambia

Da oggi, lunedì 8 settembre, riaprono le fermate di Lanza e Moscova della metropolitana verde (M2) e così la tratta Cadorna-Garibaldi riprende la sua normale circolazione dopo lo stop estivo. La fermata di Cimiano, invece, resta chiusa fino al prossimo 13 settembre. Ecco tutte le novità.

Dopo lo stop estivo, da oggi, lunedì 8 settembre, riaprono le fermate della metropolitana verde (M2) Lanza e Moscova e così la tratta Cadorna-Garibaldi riprende la sua normale circolazione. Le stazioni erano state chiuse lo scorso 18 luglio per consentire una serie di "manutenzioni straordinarie per migliorare il servizio della linea e l’accessibilità delle stazioni".

Per il momento, invece, la fermata di Cimiano resta chiusa, almeno fino al prossimo 13 settembre, perché – come riferito in merito attraverso una nota ufficiale da Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese – sono ancora in corso i lavori per costruire "il nuovo ascensore per raggiungere il piano dei treni e migliorare l’accessibilità della stazione".

I lavori di manutenzione della M2

Come da programma ieri, domenica 7 settembre, sono terminati i lavori di riqualificazione della metropolitana M2 di Milano sulla tratta tra Cadorna e Garibaldi. Scusandosi per i disagi recati durante il periodo di stop estivo iniziato lo scorso 18 luglio, Atm ha specificato che i lavori hanno fatto parte del "piano pluriennale di rinnovo che stiamo realizzando in più fasi per evitare la chiusura completa di una linea strategica della rete". Nello specifico, sarebbero stati rinnovati integralmente i binari della metropolitana nella tratta compresa tra le stazioni di Lanza e Moscova.

La stazione di Cimiano resta chiusa fino al 13 settembre

Non tutta la metropolitana verde torna, però, a essere operativa: la stazione di Cimiano resterà chiusa fino al prossimo 13 settembre. "Stiamo costruendo il nuovo ascensore per raggiungere il piano dei treni e migliorare l’accessibilità della stazione", ha spiegato in merito Atm.