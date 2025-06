video suggerito

La metropolitana verde M2 chiuderà alcune stazioni per tutta l'estate: quali sono e cosa cambia La stazione di Cimiano, poco distante dal parco Lambro di Milano, della linea M2 chiuderà per tutta l'estate. Ma non è l'unica. Tutti i cambiamenti nella circolazione della metropolitana verde nel periodo estivo.

A cura di Giulia Ghirardi

Per tutta l'estate la fermata della metropolitana della linea M2 di Cimiano, poco distante dal parco Lambro di Milano, chiuderà. E non è l'unica.

A comunicarlo attraverso una nota ufficiale è stata Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, che ha riferito che la fermata della metro verde in questione rimarrà chiusa per più di tre mesi. Così dal prossimo 7 giugno fino a sabato 13 settembre 2025 i treni della metropolitana salteranno la fermata di Cimiano. I viaggiatori potranno utilizzare, come alternativa, le vicine fermate di Udine o Crescenzago. O, ancora, il collegamento autobus con la linea 54: a Cimiano i bus fermano in via don Calabria/via Pusiano; a Crescenzago in via Rizzoli/via Rubino e, infine, a Udine in via Carnia/piazzale Udine.

Atm ha riferito che il motivo della chiusura sarebbe da ricondurre ai lavori del cantiere di costruzione del nuovo ascensore che sorgerà all'interno della stazione della metropolitana che "permetterà di raggiungere il piano dei treni e migliorare l’accessibilità della stazione", ha spiegato ancora l'azienda dei trasporti milanesi.

La chiusura della fermata di Cimiano, però, non sarà l'unica. La rete metropolitana milanese sarà interessata da diverse chiusure e cambiamenti nella circolazione durante il periodo estivo. In particolare, tra il 18 luglio e la fine di agosto sarà chiusa anche la tratta Cadorna-Garibaldi, con le stazioni della M2 di Lanza e Moscova che rimarranno chiuse.