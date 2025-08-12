Problemi sulla metro M5 a Milano, linea rallentata: i treni viaggiano in ritardo

Nonostante vi siano sempre meno persone a Milano, diversi viaggiatori devono fare i conti con alcuni problemi registrati sulla linea M5 della metropolitana. In particolare, come è possibile leggere sul sito dell'Azienda trasporti milanesi (Atm) che gestisce il trasporto pubblico, il servizio continua ma "i treni stanno viaggiando con qualche minuto di ritardo. Ci scusiamo: stiamo risolvendo un problema lungo la linea".

Non è chiaro se all'origine vi sia un guasto tecnico o cosa possa essere successo, a ogni modo i viaggiatori dovranno pazientare per alcuni minuti prima di poter raggiungere le loro destinazioni. Una volta risolto il problema tecnico, i treni torneranno a una circolazione normale.

E mentre i tecnici sono all'opera per risolvere il problema tecnico della metropolitana M5, proseguono i lavori anche per la sostituzione dei binari tra le stazioni Cadorna e Garibaldi. In quel tratto, infatti, la linea è sospesa. Ai due "nuovi" e "temporanei" capolinea, sono presenti alcuni addetti che indicano quale itinerario seguire per poter raggiungere le loro mete. Al momento non si sono registrati disagi o problemi. La linea sarà sospesa fino a inizio settembre e precisamente al 7 settembre. I treni da Gessate e Cologno faranno capolinea a Garibaldi dove si potrà cambiare con la M5, i treni da Abbiategrasso e Assago faranno capolinea a Cadorna dove si potrà cambiare cona la metro M1.

(Articolo in aggiornamento)