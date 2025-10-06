Circolazione dei treni in tilt, guasto tecnico al deposito Milano Fiorenza: ritardi e corse cancellate

Un guasto tecnico al deposito di Milano Fiorenza (ora risolto) ha mandato in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi ai convogli e numerose corse cancellate. Tutte le linee coinvolte e i treni che hanno subito ritardi o cancellazioni.

Immagine di repertorio (foto da LaPresse)

Nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre, si registrano forti disagi per i viaggiatori e i pendolari in attesa alle banchine delle stazioni di Milano e dintorni. Un guasto tecnico al deposito di Milano Fiorenza (ora risolto) ha, infatti, mandato in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi ai convogli e numerose corse cancellate. A comunicarlo è stata la società di trasporti Trenord che ha fornito un elenco di tutti i convogli coinvolti.

Tutte le linee coinvolte

A causa del guasto tecnico che si è verificato alle prime ore di questa mattina, lunedì 6 ottobre, al deposito di Milano Fiorenza, numerose corse hanno subito ritardi. In particolare, le linee coinvolte sono: la Verona – Brescia – Milano; la Malpensa – Milano Centrale; la Bergamo – Carnate – Milano; la Bergamo – Treviglio; la Brescia – Treviglio – Milano; la Malpensa – Saronno – Milano Centrale; la S11 Chiasso – Como – Milano – Rho; e la Locarno – Lugano – Chiasso – Milano Centrale.

Quattro i treni che hanno subito variazioni: il 2921 (Malpensa Aeroporto T2 06:34 – Milano Centrale 07:37) parte da Busto Arsizio Nord; il 24600 (Treviglio 06:55 – Novara 08:42) parte da Milano Porta Garibaldi; il 24614 (Milano Porta Garibaldi 06:19 – Novara 07:12) parte da Milano Porta Garibaldi; e il 24520 (Treviglio 07:10 – Varese 09:18) parte da Milano Certosa.

Infine, i treni cancellati sono: il 2916 (Milano Centrale 05:25 – Malpensa Aeroporto T2 06:24); il 25815 (Milano Porta Garibaldi 05:31 – Ponte S. Pietro 06:27); il 25820 (Ponte S. Pietro 06:00 – Milano Porta Garibaldi 06:59); il 22617 (Treviglio 05:37 – Bergamo 06:07); il 22618 (Bergamo 06:18 – Treviglio 06:48); il 25016 (Milano Porta Garibaldi 05:39 – Chiasso 06:47); il 10913 (Milano Greco Pirelli 05:53 – Brescia 07:16); e il 24513 (Milano Certosa 05:45 – Treviglio); il 25822 (Ponte S. Pietro 06:30 – Milano Porta Garibaldi 07:29).