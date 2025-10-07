Bisarca rimane incastrata al passaggio a livello di Parabiago: bloccata la linea Milano-Gallarate

Una bisarca è rimasta incastrata tra i binari al passaggio a livello di Parabiago (Milano) nella mattinata del 7 ottobre. Sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo, ma intanto Trenord ha fatto sapere che alcuni treni hanno subito cancellazioni o variazioni.

Foto di repertorio

La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Gallarate è bloccata dalle 11 di questa mattina, martedì 7 ottobre, a causa di un incidente. Al passaggio a livello in prossimità di Parabiago (nella Città Metropolitana di Milano), una bisarca che trasportava diverse auto è rimasta incastrata tra i binari mentre cercava di attraversarli con le sbarre alzate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e le squadre dei vigli del fuoco, che stanno lavorando per la rimozione del veicolo, ma nel frattempo Trenord ha comunicato che alcuni treni hanno dovuto subire variazioni o cancellazioni.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2045798766191683&set=gm.4468343916761286&idorvanity=1674918902770482

Stando a quanto appreso finora, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 11 del 7 ottobre al passaggio a livello di Parabiago, dove transitano i treni della linea Milano-Gallarate. Mentre il conducente del mezzo pesante attraversava i binari di via Cesare Battisti, la bisarca sarebbe rimasta incastrata tra le sbarre, che erano regolarmente alzate. Le operazioni di rimozione del veicolo sono ancora in corso e Trenord ha comunicato alle 13 le variazioni e le cancellazioni a cui sono soggetti alcuni treni: