milano
video suggerito
video suggerito

Bisarca rimane incastrata al passaggio a livello di Parabiago: bloccata la linea Milano-Gallarate

Una bisarca è rimasta incastrata tra i binari al passaggio a livello di Parabiago (Milano) nella mattinata del 7 ottobre. Sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo, ma intanto Trenord ha fatto sapere che alcuni treni hanno subito cancellazioni o variazioni.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Gallarate è bloccata dalle 11 di questa mattina, martedì 7 ottobre, a causa di un incidente. Al passaggio a livello in prossimità di Parabiago (nella Città Metropolitana di Milano), una bisarca che trasportava diverse auto è rimasta incastrata tra i binari mentre cercava di attraversarli con le sbarre alzate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e le squadre dei vigli del fuoco, che stanno lavorando per la rimozione del veicolo, ma nel frattempo Trenord ha comunicato che alcuni treni hanno dovuto subire variazioni o cancellazioni.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2045798766191683&set=gm.4468343916761286&idorvanity=1674918902770482

Stando a quanto appreso finora, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 11 del 7 ottobre al passaggio a livello di Parabiago, dove transitano i treni della linea Milano-Gallarate. Mentre il conducente del mezzo pesante attraversava i binari di via Cesare Battisti, la bisarca sarebbe rimasta incastrata tra le sbarre, che erano regolarmente alzate. Le operazioni di rimozione del veicolo sono ancora in corso e Trenord ha comunicato alle 13 le variazioni e le cancellazioni a cui sono soggetti alcuni treni:

  • 25567 – Stabio 11:37 – Malpensa Aeroporto T2 12:50 – ferma in tutte le stazioni da Varese a Gallarate
  • 25569 – Stabio 12:37 – Malpensa Aeroporto T2 13:50 – ferma in tutte le stazioni da Gallarate a Varese
  • 25570 – Malpensa Aeroporto T2 12:10 – Stabio 13:22 – ferma in tutte le stazioni da Gallarate a Varese
  • 2424 – Milano Centrale 12:25 – Arona 13:25 – cancellato
  • 2427 – Arona 13:35 – Milano Centrale 14:35 – cancellato
  • 10225 – Arona 12:15 – Milano Porta Garibaldi 13:20 – cancellato
  • 10226 – Milano Porta Garibaldi 12:40 – Arona 13:45 – cancellato
  • 10223 – Arona 11:15 – Milano Porta Garibaldi 12:20 – termina a Gallarate
  • 10228 – Milano Porta Garibaldi 13:40 – Domodossola 15:53 – parte da Gallarate
Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Arrestata la madre di Dolores Dori, uccisa in una sparatoria: chi è la “Regina dei Sinti di Pistoia”
Dalle famiglie che si oppongono al matrimonio fino alla sparatoria: cosa sappiamo sull'omicidio di Dolores Dori
Fermati la madre e il figlio 16enne della donna: il video della sparatoria
Il marito di Dolores Dori con una pistola prima della sparatoria: "Ridatemi mia figlia"
Chi era Dolores Dori, la donna uccisa a colpi di pistola e abbandonata in ospedale
Ferita e abbandonata in ospedale da un'Alfa Romeo con targa falsificata: indagini in corso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views