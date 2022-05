Meteo Milano per il ponte del 2 giugno, torna il caldo africano con temperature oltre i 30 gradi Torna il caldo africano a Milano. Per il ponte del 2 giugno attese temperature oltre i trenta gradi centigradi.

Sarà un ponte della Festa della Repubblica all'insegna del caldo a Milano. Un'altra ondata di calore è attesa infatti a partire dal fine settimana a causa della nuova espansione dell'anticiclone dall'Africa che porterà nuovamente le temperature sopra i trenta gradi centigradi.

Nuova ondata di caldo a Milano, temperature oltre i 30 gradi

La nuova ondata di caldo definito "anomalo" arriva dopo una settimana di tregua durante la quale le temperature sono scese fino a toccare i 16 gradi centigradi e contraddistinta da nuvole in cielo spesso cariche di pioggia e a volte di grandine. Come riportato dagli esperi meteo, nella giornata di domani mercoledì 1 giugno e in quella di dopodomani, giovedì 2 giugno, il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Solamente sulle Alpi ci sarà maggiore instabilità con lieve possibilità di precipitazioni. Già in queste prossime 48 ore, comunque, la colonnina a Milano farà registrare più di 30 gradi in città. Inoltre, aumenterà notevolmente anche il tasso di umidità motivo per cui i gradi percepiti potrebbero essere ben superiori.

Anticiclone africano anche durante il weekend

L'anticiclone africano resisterà anche per il weekend dove sono attese ancora giornate di caldo intenso che non lascerà tregua specialmente nelle ore centrali, tra mezzogiorno e metà pomeriggio. Tra sabato notte e domenica pomeriggio, tuttavia, potrebbe formarsi qualche addensamento nuvoloso che in alcune zone, anche della pianura, potrebbe portare ad una possibile instabilità con relative precipitazioni leggere.