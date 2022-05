Sempre più caldo a Milano: temperature estive fino a fine settimana A Milano fino a domenica 15 maggio le temperature saranno oltre la media stagionale. In città si raggiungeranno anche i 30 gradi tra giovedì e venerdì.

Intervista a Dott. Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert a Milano

A cura di Giorgia Venturini

La Lombardia si prepara a temperature estive fino a domenica 15 maggio. Sulla regione è attesa l'alta pressione sub-tropicale che farà salire le temperature sempre di più fino a sfiorare anche i 30 gradi. La pioggia di questi giorni infatti è stata solo una parentesi a Milano dove è atteso un clima decisamente diverso nei prossimi giorni. Caldo e sole saranno i veri protagonisti di questi giorni di metà maggio. Non mancheranno però possibili deboli precipitazioni a ridosso delle Alpi nel fine settimana. Ecco cosa prevede il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

Caldo anomalo su tutta la Lombardia

Le temperature già oggi martedì 10 maggio hanno raggiunto i 27 gradi a Milano come massima e rimarranno stazionarie nel resto dei giorni. Le minime saranno in aumento. "L'alta pressione si estende già sull'Europa Centro Occidentale e nei prossimi giorni porterà tempo stabile sul Nord Italia: l'alta pressione è accompagnata da una massa d'aria di origine subtropicale, anomala per la stagione. Le temperature previste nei prossimi giorni saranno estive. La conseguenza è un caldo anomalo su tutta la regione. Il cielo sarà sempre più sereno e giovedì e venerdì le temperature raggiungeranno anche i 30 gradi in città, come se fossimo a metà giugno", spiega a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Il clima estivo continuerà anche fino al weekend quando però saranno possibili temporali in prossimità delle Alpi: "Nel weekend farà ancora caldo. Tuttavia a ridosso delle Alpi ci potrà essere il rischio di qualche temporale e instabilità. Ma è ancora presto per avere previsioni precise per il fine settimana. Certo è che l'alta pressione durerà fino al 20 maggio circa: fino ad allora le temperature saranno oltre la media stagionale".