Milano soffoca (ancora) per il caldo, da giovedì 36 gradi all’ombra Torna il caldo a Milano, con punte di 36 gradi all’ombra nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 giugno.

Torna a ruggire l'anticiclone africano Scipione, e per tutto il fine settimana rinchiude Milano dentro una morsa bollente. Sale dal Marocco lungo la spina dorsale dell'Europa, soffocando l'Italia. Il picco nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 giugno, quando il termometro potrà raggiungere i 36 gradi all'ombra a Milano. Domani qualche nuvola sulla città, e poi il sole a picco fino a domenica.

Il bollettino

Nel bollettino dell'Arpa regionale si legge che "domani, mercoledì 15 giugno, il promontorio anticiclonico sarà in espansione, con ventilazione orientale in rinforzo, blanda instabilità sui rilevi e temperature massime in calo. Per i giorni successivi il promontorio tenderà poi ad espandersi verso nord favorendo flussi nordoccidentali: temperature in aumento e blanda instabilità pomeridiana, più marcata sui rilievi".

Meteo impazzito

Prima mesi di siccità e temperature anomale, più adatte all'estate che alla primavera. Un periodo dominato dall'anticiclone Hannibal, che a metà maggio aveva fatto registrare più di 30 gradi tra le strade milanesi (e numerosi blackout per l'accensione di massa dei condizionatori). Poi violenti temporali, grandinate in campagna e freddo. Così è iniziata l'estate a Milano e in Lombardia, per poi virare improvvisamente verso temperature decisamente più da stagione inoltrata che da inizio giugno.