in foto: Foto di repertorio

Dopo un Santo Stefano con il sole, in Lombardia è atteso l'arrivo del maltempo nella giornata di domenica 27 dicembre con neve e precipitazioni che interesseranno gran parte della regione. Possibili nevicate anche nella giornata di lunedì.

Arpa Lombardia prevede un calo delle temperature nelle prossime ore. Precipitazioni assenti fino al tardo pomeriggio di domenica, quindi deboli a interessare prevalentemente la fascia alpina e prealpina. Il limite neve inizialmente a quote collinari, sarà in abbassamento in serata fino alla pianura. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra -4 e -1°C, massime tra 3 e 6°C.

Per prepararsi all'arrivo del maltempo, si è tenuto giovedì a Milano il tavolo neve, convocato dal Comune di Milano a seguito delle ultime previsioni metereologiche che allertano su una possibile nevicata tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre. Al tavolo, presieduto dalla Vicesindaco Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli, presenti tutte le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM.

Palazzo Marino ha reso noto che è durante la riunione è stato condiviso il piano di azioni che verranno messe in campo tempestivamente nelle ore precedenti alla perturbazione e che interessano tutto il territorio cittadino, con l'obiettivo di non creare disagi per l'accumulo di neve. In particolare, è stato già diramato agli amministratori di condominio l'avviso, in caso di calo delle temperature, di spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti.