Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia domenica 27 dicembre. Per il giorno dopo Natale e Santo Stefano, la giornata inizia con il sole accompagnato però da un flusso umido occidentale che colpirà tutto il Nord Italia. Seppur soleggiato le temperature restano basse in attesa di alcune precipitazioni durante le ore serali, come riferiscono gli esperti di Arpa Lombardia. Verso tardo pomeriggio infatti è attesa una nevicata anche in pianura.

Previsioni meteo Milano domenica 27 dicembre: nevicata a bassa quota e nebbia in pianura

Stando a quanto precisano da Arpa, la nuvolosità a Milano andrà via via aumentando con il corso delle ore: dopo un mattino sereno con nebbia sulla bassa pianura, il cielo si coprirà fino ad aumentare le possibilità di nevicata nel tardo pomeriggio e in serata anche a quote molto basse. La seconda nevicata della stagione sarà possibile anche grazie alle temperature basse con lo zero termico attorno ai 300 e 600 metri di altezza. Infine in mattinata a Milano si registreranno deboli venti per poi aumentare di intensità con l'arrivo della neve, soprattutto in montagna.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per lunedì 28 dicembre

Lunedì 28 dicembre per gli esperti di Arpa Lombardia è attesa ancora neve a bassa quota con le temperature massime in calo e forte vento anche a Milano. Il cielo resta nuvoloso e con possibili precipitazioni per tutta la giornata. Il meteo di lunedì sarà caratterizzato anche da un rinforzo del vento in pianura fino a raggiungere tratti moderati. Si riduce invece il rischio precipitazioni martedì 29 dicembre quando il cielo sarà nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse. Le temperature restano stazionarie.