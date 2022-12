Meteo in Lombardia, da oggi arriva il gelo: ecco quando nevicherà a Milano Una massa di aria polare in transito sulla Lombardia porterà freddo, nubi e nevischio in città. Il 12 dicembre sarà il giorno più freddo della settimana, con la massima a 1 grado e la minima a -3 gradi.

Arriva il Natale a Milano, e la città si tinge di luci e colori. Un modo per sopportare le temperature in rapida discesa, che domani 12 dicembre toccheranno il fondo: la massima prevista, infatti, sarà intorno a 1 grado, mentre la minima scenderà a -3 gradi. E saranno ancora giorni di aria freddissima, che interesseranno la Pianura Padana almeno fino a giovedì 15 dicembre (quando sarà previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica carica di pioggia e, probabilmente, di nevischio).

Foto di repertorio

La massa di aria polare con neve e freddo alpino

Neve e nevischio previsti quindi per giovedì 15 dicembre, in città e a bassa quota, freddo invernale in giornata, con clima ancora gelido in montagna, dove il termometro scenderà fino -8 gradi, o addirittura fino a -11 gradi intorno ai duemila metri di quota. Una massa di aria polare in transito sulla Lombardia che porterà nubi, tempo instabile (soprattutto da martedì 13 dicembre) e gelo in tutta la regione. Senza contare l'altissimo tasso di umidità del periodo, intorno al 98/99 per cento per gran parte della settimana.

Il vortice depressionario che ha portato il maltempo sulla Penisola

L'inverno, insomma, è già iniziato ancora prima del solstizio del 21 dicembre. Colpa del vortice depressionario che nei giorni ha portato scorsi piogge abbondanti e diffuse nel Paese, e ora si sta allontanando verso i Balcani e la Russia.