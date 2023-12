Melany è scomparsa a 16 anni da Seregno, l’appello del sindaco: “Aiutateci a trovarla” Il sindaco di Seregno (Monza) ha lanciato un appello per la scomparsa di una ragazzina di 16 anni: si chiama Melany ed è vestita di nero con uno zaino verde.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il primo a lanciare l'appello sui social, dopo i familiari, è il sindaco di Seregno Alberto Rossi. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Monza e Brianza ha infatti condiviso sul suo canale Facebook ufficiale una foto di Melany, una ragazza di sedici anni scomparsa da ieri giovedì 14 dicembre. Il post in poche ore è diventato virale, sopratutto nei vari gruppi di residenti della zona: "Se qualcuno l'ha vista, vi prego di aiutarmi", si legge.

Melany ha sedici anni, ha tratti somatici orientali, è vestita di nero e dovrebbe avere con sé uno zaino di colore verde. Il sindaco di Seregno, città in cui la giovane risiede insieme alla sua famiglia, ha anche comunicato un numero di telefono da chiamare nel caso si abbia il sospetto di aver visto o incontrato la ragazza: 3663739987. Resta ovviamente anche la possibilità di contattare le forze dell'ordine al 112 o al 113, in quanto sia la Polizia che i Carabinieri sono a conoscenza della momentanea sparizione della ragazza.

Al momento non è ancora chiaro in che circostanza si sia allontanata: se dovesse incontrarsi con qualcuno, se avesse appuntamento con un ipotetico fidanzato/a o un'amica. Si pensa, però, che possa essere ancora nei dintorni di Seregno o comunque in Brianza in quanto dovrebbe essersi allontanata a piedi. Per questo ogni segnalazione potrebbe essere importante per una buona risoluzione del caso.