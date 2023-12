Trovata dopo 9 giorni Anastasia Ronchi, la 16enne sorella di Micol scomparsa da Pavia Anastasia Ronchi è stata trovata a Lucca dopo che per 9 giorni si era perse le sue tracce: ha chiamato lei i genitori, ora si trova a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Trovata a Lucca la ragazza di 16 anni scomparsa da giorni. "Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so come stia, non so cosa dice, non so cos'ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma. Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos'è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo", lo ha scritto la sorella Micol Ronchi sui social.

Stando alle prime informazioni, la minorenne ha chiamato i genitori dicendo loro che si trovava alla stazione di Camaiore, in provincia di Lucca. La ragazza ha chiesto poi se potevano venire a prenderla: ora si trova a casa e sta bene. La sorella Micol, nota speaker radiofonica, ha poi tenuto a precisare: "Ringrazio tutti per l'enorme supporto che ci avete dato".

La giovane aveva fatto perdere le sue tracce nove giorni fa. Si era allontanata da casa senza portare con sé il telefono e i documenti. La famiglia si era subito preoccupata anche perché la 16enne ha bisogno di alcuni medicinali, che erano rimasti a casa. I genitori e la sorella avevano lanciato subito un appello: "Vogliamo dire se qualcuno ospita nostra figlia o se nostra figlia vede questo video, vogliamo che lei torni a casa perché possiamo festeggiare insieme il Natale e parlare. Forse anche noi possiamo cambiare qualcosa nel nostro atteggiamento, possiamo trovare la soluzione migliore. Noi siamo disperati".

Poi finalmente il lieto fine a pochi giorni da Natale. Al momento non è stato reso pubblico il motivo dell'allontanamento della 16enne da casa. Così come resta ancora da chiarire se c'era qualcuno che l'ha aiutata, soprattutto economicamente per i suoi spostamenti.