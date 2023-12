La mamma di Anastasia Ronchi, 16enne scomparsa da una settimana: “Siamo disperati, vogliamo che torni” Anastasia Ronchi è la ragazzina di 16 anni che è scomparsa una settimana fa da Pavia: nessuno ha più sue notizie. “Siamo molto preoccupati e disperati per Anastasia”, ha detto la madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Anastasia Ronchi (foto da Instagram)

"Siamo molto preoccupati e disperati per Anastasia perché non abbiamo nessuna novità dal 13 dicembre quindi da una settimana": a dirlo ai microfoni di Chi l'ha visto?, trasmissione che va in onda su Rai Tre, è la mamma di Anastasia Ronchi. La ragazza di appena 16 anni è scomparsa da una settimana da Pavia: nessuno ha sue notizie. La giovane, infatti, non ha portato con sé né i documenti né il cellulare.

La madre di Anastasia Ronchi: Abbiamo paura che sia successo qualcosa

"Vorrei dire che il nostro unico pensiero è che lei sia viva e sana. Vogliamo che lei torni a casa", continua la donna. La giovane è una persona molto vulnerabile e, proprio per questo motivo, la madre è convinta che sia caduta in mani sbagliate: "Noi abbiamo paura che sia successo qualcosa", prosegue.

Ricorda inoltre che la sedicenne deve prendere alcune medicine particolari per la sua salute: "Lei non è mai stata fuori casa, neanche una notte. Questa settimana, per noi, è una tragedia. Suo papà, sua sorella Micol, sua sorella più piccola e anche il nostro cane siamo tutti preoccupati. Aspettiamo di poterla rivedere e abbracciarla".

Anastasia Ronchi non ha né il cellulare né soldi né documenti

La ragazzina, quando il 13 dicembre è uscita da casa, non aveva né soldi né cellulare né documenti con sé. Era vestita con un giaccone nero, uno zaino viola e scarpe verdi ai piedi. Potrebbe però aver cambiato vestiti. Fisicamente, invece, ha i capelli beige, è magrolina e alta 1.72.

"Lei non sta prendendo medicinali. Io penso che lei, quando è scappata, lo abbia fatto per essere libera dalla famiglia e dall'assunzione di farmaci. Noi speriamo ce in questa settimana non abbia dormito al freddo e in strada". La famiglia, infine, lancia un appello: "Vogliamo dire se qualcuno ospita nostra figlia o se nostra figlia vede questo video, vogliamo che lei torni a casa perché possiamo festeggiare insieme il Natale e parlare. Forse anche noi possiamo cambiare qualcosa nel nostro atteggiamento, possiamo trovare la soluzione migliore. Noi siamo disperati".

Anastasia sarebbe stata vista con un ragazzo alto a Viareggio: "Lei ha due amiche qua con le quali ha frequentato il liceo, può essere che amici di amici aiutano Anastasia", prosegue la madre.

Durante la trasmissione è intervenuto un uomo che conosce la ragazzina e che è stato ascoltato dalla polizia: "C'è un dipendente del Conad che ha un post sul cellulare di lei che si è fatta un selfie vicino Milano. Per questo voglio partire e andare a Milano". Ha poi precisato che, quando ha saputo che Anastasia Ronchi era a Viareggio, è passato da un supermercato dove gli è stato riferito che una ragazza bionda lo stava cercando.

"Dopo diversi giorni, un'altra persona mi ha detto che si trovava all'interno del locale che si chiama Piano sul tetto".