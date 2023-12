Si cerca Anastasia, la sorella 16enne della showgirl Micol Ronchi: “È stata vista alla stazione di Pavia” La showgirl e speaker radiofonica Micol Ronchi ha lanciato un appello attraverso i social. Dal 13 dicembre non si hanno più notizie di sua sorella Anastasia. L’ultima volta è stata vista alla stazione di Pavia.

Anastasia, sorella minore di Micol Ronchi, si è allontanata da casa nella giornata di ieri, mercoledì 13 dicembre, e nessuno ha più notizie di lei. A lanciare l'appello via social è stata proprio la showgirl e speaker radiofonica attraverso un post su Facebook e alcune storie Instagram. Ronchi ha spiegato che sua sorella Anastasia è stata vista ieri sera alla stazione di Pavia chiedendo a chiunque avesse informazioni su di lei o dovesse riconoscerla di scriverle o di contattare direttamente i carabinieri del Comando provinciale di Pavia.

"Mi sarei tranquillamente evitata l'esperienza di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola ‘preoccupazione'", ha scritto la speaker radiofonica in una storia Instagram. Dopodiché Ronchi ha condiviso una foto di Anastasia chiedendo aiuto ai suoi oltre 60mila follower e ai suoi colleghi, come Paola Pelagalli di Radio Italia e il musicista Saturnino, di diffonderla in modo che qualcuno possa riconoscerla.

Poche ore dopo, Ronchi ha pubblicato un'altra storia in cui ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione che dice di ritenere "abbastanza credibile". Un ragazzo l'ha contattata dicendole di aver visto la 16enne oggi, giovedì 14 dicembre, a Binasco. Si tratta di un piccolo comune distante circa 20 chilometri dalla città di Pavia.

"Mi hanno riferito che da Pavia ci si mette quattro ore a piedi ed è credibile perché Anastasia cammina tanto", ha commentato la showgirl che ha, infine, rivolto un ulteriore appello ai residenti della zona: "Se qualcuno a Binasco o nei paesi limitrofi dovesse vederla lo segnali alla polizia e mi contatti".