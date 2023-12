Cosa sappiamo sulla scomparsa di Anastasia, la sorella 16enne di Micol Ronchi Anastasia Ronchi si è allontanata dalla sua casa a Pavia lo scorso 13 dicembre. La 16enne, sorella della showgirl Micol Ronchi, ha uno ziano con sé e potrebbe aver lasciato la provincia.

A cura di Enrico Spaccini

Micol Ronchi e sua sorella Anastasia

Si sta ancora cercando Anastasia Ronchi, la 16enne che mercoledì 13 dicembre si è allontanata da casa sua a Pavia. È stata sua sorella, la showgirl e speaker radiofonica Micol Ronchi a lanciare un appello attraverso i propri canali social, chiedendo a chiunque avesse sue notizie o dovesse riconoscerla da qualche parte di contattare o direttamente lei o i carabinieri del Comando provinciale di Pavia. Come appreso da Fanpage.it, Anastasia è uscita di casa con uno zaino e potrebbe essere stata vista nei pressi di una stazione ferroviaria. È probabile che la 16enne sia andata via dalla provincia pavese.

Micol Ronchi aveva scritto in una storia Instagram nella giornata di ieri, giovedì 14 dicembre, che avrebbe preferito evitare "di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola ‘preoccupazione'". In un post, la speaker radiofonica ha poi comunicato che sua sorella Anastasia si era allontanata da casa il 13 dicembre e nessuno ha avuto più sue notizie.

L'appello della showgirl è stato condiviso da follower e colleghi e le prime segnalazioni sono iniziate ad arrivare dopo poche ore. Una di queste affermava che Anastasia sarebbe stata vista a Binasco, un paese a 20 chilometri di distanza da Pavia. Secondo Ronchi, potrebbe esserci arrivata a piedi e ormai, al 15 dicembre, potrebbe aver raggiunto Milano.

Queste, però, sono tutte segnalazioni che dovranno essere verificate. La più credibile, al momento, afferma che Anastasia era nei pressi della stazione ferroviaria di Pavia la sera del 13 dicembre. Indossava un giaccone di marca Woolrich e aveva con sé un grosso zaino. È probabile che la 16enne abbia preso un treno e che si sia allontanata dalla provincia. Tuttavia, anche di questo non si ha ancora la certezza e, nel caso in cui dovesse trovare riscontri, i carabinieri dovranno ricreare la tratta percorsa dalla ragazza.