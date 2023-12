Mamma ritrova il figlio Roberto Coppola dopo 7 che era scomparso: “Ora sono rinata” Anna Maiorano ha finalmente ritrovato il figlio dopo 7 anni di ricerche: Roberto Coppola era in Texas, negli Stati Uniti. Ora potrà rivedere la sua famiglia.

Anna Maiorano, la madre di Roberto Coppola, scomparso sette anni fa, commenta il ritrovamento del figlio negli Stati Uniti. "Rasserenata? Sono rinata", dice al giornalista che gli chiede come ha appreso la notizia che il figlio che ha tanto cercato sia ancora vivo e soprattutto stia bene. "Sono stati anni in cui alternavo la rassegnazione alla speranza e l'ho avuta vinta", aggiunge la donna che soltanto lo scorso agosto ha fornito agli agenti della Questura di Milano dettagli utili al suo ritrovamento.

Roberto Coppola ritrovato negli Stato Uniti

Roberto Coppola, 40enne, era scomparso il 2 luglio 2016, molto probabilmente a Calgary in Canada, dove si era trasferito a vivere da qualche tempo. Nonostante gli sforzi della Polizia di Stato italiana, in collaborazione con le autorità canadesi e interazioni, fino a ora non era stato possibile avere alcune informazioni su di lui. Tanto che, poi, la Procura della Repubblica di Milano aveva archiviato il caso. La madre per non ha mai perso la speranza e ha continuato a cercarlo fino a quando, questo agosto, non ha avuto alcune notizia da parti di conoscenti del figlio.

Così è andata nuovamente alla Squadra Mobile della Questura di Milano e si è nuovamente fatta sentire a verbale. Gli agenti poi hanno trasmesso le nuove informazioni alla Procura, che ha avviato un procedimento internazionale con Canada e Stati Uniti. E qui è stato trovato Roberto Coppola: vivo e in salute. Si era trasferito in Texas e aveva deciso di interrompere ogni contatto con la famiglia rimasta in Italia.

La mamma: "Mi spiegherà perché non si è fatto sentire"

Anna Maiorano è ovviamente molto felice di aver ritrovato il figlio e soprattutto di sapere che è vivo e sta bene. Tanto è vero che all'Ansa si è definita "rinata". Ora, però, ci sarà da capire perché ha deciso di interrompere i rapporti con la famiglia così bruscamente, senza avvisarli. Ma su questo la donna taglia corto: "Le motivazioni per cui per tutto questo tempo non si è fatto sentire me le spiegherà quando ci vedremo. Ora sono solo felice che stia bene".