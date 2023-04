Maratona di Milano 2023, gli orari di strade chiuse e bus deviati domenica 2 aprile Milano è pronta a chiudere le strada per ospitare la 21esima edizione della Maratona di Milano in programma per domani domenica 2 aprile 2023. Ecco quali sono le vie chiuse al traffico.

A cura di Giorgia Venturini

Domani domenica 2 aprile 2023 è il giorno della 21esima edizione della Maratona di Milano. Per l'occasione le strade della città si fermano per permettere il passaggio dei runner. Il via alla gara scatterà la mattina da corso Venezia, dove è previsto anche l'arrivo. I corridori passeranno dai punti più centrali di Milano: piazza Duomo, Castello Sforzesco e CityLife. Ma anche, Portello, Ippodromo e stadio Meazza e il parco di Trenno.

Il percorso prevede un tracciato – come da regolamento delle maratone – di 42,195 chilometri. Come si legge sul sito ufficiale dell'evento, le strade e zone di Milano interessate dalla gara saranno chiuse a orari diversi in base alle aree segnalate.

Gli orari e le strade chiuse per la Maratona di Milano 2023

Le strade di Milano la mattina di domani domenica 2 aprile sono pronte a ospitare i runner. Ecco nel dettaglio quali sono le vie e gli orari della chiusura al traffico, come riporta il sito ufficiale della maratona.

Tutte le chiusure dalle 8.00 alle 12.00

Il via alla maratona avverrà poco dopo le 8. Già da quest'ora però le vie interessate dai primissimi chilometri della gara sono chiuse al traffico. La partenza è prevista in corso Venezia, oltre a questa resteranno chiuse fino a mezzanotte piazzale Oberdan, Bastioni di Porta Venezia, viale Città di Fiume, piazza della Repubblica, viale Monte Santo, piazzale Principessa Clotilde, i Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, viale Crispi, i Bastioni di porta Volta, piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, viale Byron, viale Douhet e via Melzi d'Eril.

Stesso orario di chiusura anche per queste altre vie, contando che i corridori le percorreranno sia nella parte iniziale della gara che nella parte finale. E sono: via Canova, viale Milton, viale Moliere, viale Alemagna, viale Gadio, l'ingresso del parco Sempione che, all'interno, sarà chiuso in piazza del Cannone; poi viale Legnano, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, via della Moscova, via San Marco e piazza San Marco, via Fatebenefratelli, via dell'Annunciata, via dei Giardini, via Fatebenefratelli, piazza Cavour, via Senato e via San Damiano.

Stesso orario anche per le seguenti strada: corso Monforte, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo, via Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Verdi, via dell'Orso, via Cusani, largo Cairoli, Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Giovanni Boccaccio, piazza Virgilio, via Monti e via XX Settembre.

Strade chiuse dalle 8.35 alle 12.30

Mezzora dopo la chiusura delle precedenti via toccherà anche alla zona che porterà verso City Life. Dalle 8.35 alle 12.30 chiudono piazza della Conciliazione, via Alberto Da Giussano, via Guido D'Arezzo, via del Burchiello, via Giotto, via Buonarroti, piazza Buonarroti, via Monte Rosa, piazza Amendola, viale Ezio, piazza Giulio Cesare, viale Belisario, viale Cassiodoro, piazza VI Febbraio, viale Boezio, largo Domodossola, ingresso al parco di CityLife da via Ortese. Gran parte del parco sarà a disposizione dei maratoneti.

Le strade in blocco del traffico dalle 8.50 alle 13.20

E ancora, dalle 8.50 alle 13.20 il traffico sarà sospeso nelle seguenti vie: viale Eginardo, viale Scarampo compreso il sottopasso, viale De Gaspari, piazzale Kennedy, via Quattrocchi, via Sant'Elia, via Diomede, viale Caprilli, piazzale dello Sport.

Le chiusure dalle 9.05 alle 14.00

Si procederà con la chiusura dalle 9.05 alle 14 di via Achille, via Tesio, via Harar, via Novara, via Cascina Bellaria, via Fratelli Gorlini e via Lampugnano.

Le strade chiuse dalle 9.20 alle 13.20

E via via anche con le altre strada dalle 9.20 alle 13.20: via Omodeo, via Cechov, via Kant, via Benedetto Croce, via Quattrocchi, viale De Gasperi, via Grosio, via Gallarate, piazzale Accursio.

Tutte le chiusure dalle 9.45 fino alle 16.00

Chiuderanno poco dopo, alle 9.45, ma poi saranno chiuse per tutta la durata della gara le seguenti vie: via Achille Papa, via Don Luigi Palazzolo, ingresso parco Portello con il ponte pedonale, piazza Gino Valle, viale Scarampo, via Colleoni, piazzale Damiano Chiesa, via Emanuele Filiberto, corso Sempione, via Mascagni, viale Bianca Maria, via Bellini, piazza del Tricolore, viale Majno, piazzale Oberdan e corso Venezia.

Bus e tram deviati per la Maratona di Milano il 2 aprile 2023

La chiusura al traffico di alcune vie non sono le uniche modifiche alla viabilità. Alcuni cambiamenti sono previsti anche nei percorsi dei mezzi pubblici. Come si può leggere sul sito di Atm, dalle 7 fino alle ore 14 circa i treni della M1 saltano la fermata di Palestro. La stazione sarà chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. L'azienda del trasporto pubblico milanese consiglia di prendere la metropolitana o per raggiungere la partenza della maratona, usate le vicine San Babila o Porta Venezia.

Per quanto riguarda invece bus e tram i percorsi sono così deviati:

Tram 1. Dalle 8 alle 16. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola.

Tram 2. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Negrelli e Porta Genova. Non percorre la tratta Porta Genova-Cenisio.

Tram 10. Dalle 8 alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Tram 12. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Roserio e Cenisio. Non fa servizio tra Cenisio e Molise.

Tram 14. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio-Duomo e Cimitero Maggiore-Cenisio. Non passa da Lanza.

Tram 19. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Castelli-Lunigiana e Lambrate-Duomo. Non passa da piazza 6 Febbraio, via Vincenzo Monti e Cordusio.

Bus 40. Dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Non passa da Uruguay e Bonola.

Bus 43. Dalle 8:30 alle 16. Nelle due direzioni, devia tra corso Sempione/Piero della Francesca e via Gioia passando da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari, Garibaldi.

Bus 48. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 49. Dalle 8:30 alle 16. Nelle due direzioni, devia tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. Salta la fermata San Siro Stadio M5.

Bus 50. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Baracca. Salta le fermate tra piazzale Baracca e Cairoli.

Bus 54. Dalle 8:30 alle 12:30. Nelle due direzioni, devia tra corso Indipendenza e via Larga/Augusto. Passa per corso 22 Marzo, piazza 5 Giornate e corso di Porta Vittoria.

Bus 57. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e la fermata via Canonica/via Cagnola. Salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli.

Bus 58. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Baggio e Porta Vercellina. Da qui prosegue fino in piazzale Baracca. Salta le fermate tra Porta Vercellina e Cadorna.

Bus 61. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra largo Murani e corso Indipendenza, poi prosegue fino in via Verziere. Non passa da San Babila, Lanza, Cairoli, Cadorna, Pagano e via Washington.

Bus 64. Dalle 9:30 alle 14. Fa regolare servizio tra Lorenteggio e via San Giusto, poi prosegue fino in piazza Axum. Passa da via Dessiè. Non passa da Bonola.

Bus 67. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Salta le fermate tra piazza Piemonte e Baracca.

Bus 68. Dalle 8:30 alle 15. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 69. Dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Molino Dorino e Bonola. Passa da via Appennini, Quarenghi, Uruguay, largo Valera, Bonola, via Bacchelli e via Cilea. Non percorre la tratta Uruguay-Firenze.

Bus 78. Dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Lotto-Bisceglie e Govone-piazza Firenze. Passa per Cenisio, Caneva, Principe Eugenio. Non passa da San Siro Stadio e Portello.

Bus 80. Dalle 9:30 alle 14:30. Fa servizio tra piazza Axum-De Angeli e Molino Dorino-Quinto Romano. Non passa da via Harar, piazza Madonna della Provvidenza, San Siro e Caldera. Passa per via Dessiè e via Chisotergi.

Bus 94. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra largo Augusto e Sant’Agostino poi prosegue in via Papiniano, piazzale Aquileia, Porta Vercellina, corso Vercelli e piazzale Baracca. Non fa servizio nelle tratte via Visconti di Modrone-Porta Volta e Cadorna-Sant’Agostino.

Bus 98. Dalle 9 alle 14. Fa servizio tra Famagosta e Segesta. Salta le fermate via Gavirate/Gignese e Lotto.

Bus NM1. La notte di sabato 1. Nelle due direzioni devia tra San Babila e Lima. Non passa da Palestro, corso Buenos Aires e piazza Lima.