Al via oggi la Maratona di Milano 2023, mappa del percorso e orari della gara Dalle 9 di oggi, 2 aprile, parte la 21esima edizione della Maratona di Milano 2023. Il circuito, lungo circa 42 km, è ad anello. La partenza, così come l’arrivo, è prevista in Corso Venezia.

A cura di Enrico Spaccini

La maglia ufficiale di Milano Marathon 2023 (foto da milanomarathon.it)

Parte oggi, domenica 2 aprile, la 21esima edizione della Maratona di Milano 2023, la più veloce su suolo italiano. La partenza è prevista per le ore 9 da Corso Venezia, dove è atteso anche l'arrivo al massimo 6 ore e mezza più tardi. Il percorso cittadino della Enel Milan Marathon si estende per 42,195 km.

Si tratta di un circuito ad anello, con 18 km che si snodano nella cerchia dei Bastioni e 28 km complessivi all'interno della Circonvallazione Filoviaria. È previsto anche il passaggio dei runner in zona City Life e nell'area nord ovest dell città. Tra le personalità attese, anche Yeman Crippa, Ambassador dell'evento, oro nei 10mila metri e bronzo nei 4mila agli Europei di Monaco di Baviera 2022.

Maratona di Milano 2023, gli orari di partenza e arrivo

Il ritrovo nell'area di partenza è fissato alle ore 7, ma la maratona inizierà alle 9. Potranno comunque esserci qualche piccola variazione dell'orario, se le esigenze tecnico-organizzative lo richiedono. Verranno effettuati diversi scaglioni di partenza e ciascuno non conterrà più di 2mila atleti. La separazione temporale tra i diversi scaglioni, e il loro numero totale, sarà comunicata una volta chiuse le iscrizioni.

Mappa della Maratona di Milano 2023: il percorso completo

Il circuito è ad anello. Dei 42,195 km totali, 18 si snodano nella cerchia dei Bastioni, passando qui nelle zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano. Altri 28 km complessivi saranno percorsi all'interno della Circonvallazione Filoviaria. I runner attraverseranno anche City Life e l'area nord ovest della città, quindi Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese.

I tempi parziali e finali saranno disponibili in tempo reale sul sito della Milano Marathon.

Tempi limite, cronometraggio e classifica

Il tempo limite per concludere la maratona è di 6 ore e 30minuti. Come spiegato dal regolamento, durante il percorso sono previsti due cancelli intermedi: il primo al chilometro 21,1, dopo 3 ore e 15 minuti di gara (intorno alle 12:15) e il secondo al chilometro 27,8, dopo 4 ore e 20 minuti (13:20, circa). Chi non rispetterà il tempo di passaggio ai cancelli, sarà invitato a salire sugli autobus, se si ritirano, o a continuare sul marciapiede.

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche saranno effettuate per mezzo di un sistema basato su un chip che verrà consegnato al ritiro del pettorale applicato al retro dello stesso. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale, quindi dallo sparo al traguardo, il tempo netto, dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo, i passaggi intermedi al km 10, alla mezza maratona (21,097) e al km 30.