in foto: Immagine di repertorio

Tragico scontro tra un'auto e un furgone fuori dall'uscita della galleria del centro commerciale "Il Continente" a Mapello, in provincia di Bergamo. È quanto è successo nella mattinata di ieri lunedì 21 giugno. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, a causa dello scontro l'auto, una Fiat Panda con alla guida un idraulico di 36 anni, ha preso fuoco: i carabinieri della Compagnia di Zogno, che causalmente stavano passando nello stesso punto dell'incidente, sono riusciti a estrarre l'uomo primo che la vettura si incendiasse.

L'uomo è morto pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale

Tempestivo l'intervento dei medici e paramedici del 118 che hanno trasportato in codice rosso il 36enne all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove però è morto pochi minuti dopo il suo ricovero. Sul luogo dell'incidente intanto i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme. Non sarebbe invece in pericolo di vita il conducente del furgone: si tratta di un 65enne di Ornago Brianza che a causa delle ferite lievi è stato portato al Gavazzeni di Bergamo in codice giallo. Stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, restano ancora sconosciute le cause dell'incidente: le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto e di individuare eventuali responsabilità.

Un 29enne ha perso la vita in un incidente stradale a Moscazzano

Lo scorso 18 giugno invece a perdere la vita in un incidente stradale in provincia di Cremona è stato Luigi Donadei: il 29enne, originario di Nardò (Lecce), si è schiantato con la sua moto contro un'automobile. Dopo essere finito in un campo, il suo veicolo ha preso fuoco. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 5, tra il comune di Moscazzano e la località di Colombare. Donadei, residente a San Bassano (Cremona), era a bordo della sua moto quando si è schiantato contro una Fiat 500. L'allarme alla centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato intorno alle 18: sul posto si sono recati gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza e un elisoccorso partito da Milano. Per il giovane però non c'è stato nulla da fare.