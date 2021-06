Il 18 giugno scorso, Luigi Donadei ha perso la vita in un gravissimo incidente in provincia di Cremona: il 29enne, originario di Nardò (Lecce), si è schiantato con la sua moto contro un'automobile. Dopo essere finito in un campo, il suo veicolo ha preso fuoco. Oggi, a Montodine (Cremona), si svolgeranno i funerali.

Inutili i tentativi di rianimarlo: Donadei è morto sul colpo

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 5, tra il comune di Moscazzano e la località di Colombare. Donadei, residente a San Bassano (Cremona), era a bordo della sua moto quando si è schiantato contro una Fiat 500. L'allarme alla centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato intorno alle 18: sul posto si sono recati gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza e un'elisoccorso partito da Milano. Per il giovane però non c'è stato nulla da fare: Donadei è morto infatti sul colpo. La donna a bordo della macchina è stata invece trasportata in ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni.

I rilievi affidati agli agenti della Polstrada

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare si cercherà di capire come sia avvenuto il sinistro e si accerteranno eventuali responsabilità. Anche il Comune di San Bassano ha pubblicato su Facebook un messaggio di cordoglio: "Tutta la cittadinanza sanbassanese si stringe intorno alla famiglia Donadei per questa grave perdita.Un'altra giovane vita spezzata troppo presto.Che la terra ti sia lieve Luigi".