in foto: Immagine di repertorio

Continua la scia di sangue sulle strade della Lombardia, dove complice anche il graduale ritorno alla normalità sono tornati ad aumentare gli incidenti mortali. L'ultimo è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 7 giugno, a Montirone, in provincia di Brescia. La vittima è un uomo di 37 anni, un motociclista di cui al momento non sono state rese note le generalità. Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, il 37enne era in sella alla sua moto lungo via Angelo Canossi quando, per cause da accertare, si è scontrato contro un'auto sulla quale si trovavano due ragazzi di 22 e 26 anni.

Sul posto anche l'elicottero: due i feriti trasportati in ospedale

L'impatto è stato particolarmente violento: la moto dopo lo schianto ha preso fuoco e il 37enne è purtroppo morto sul colpo a causa dei traumi riportati. Sul luogo dell'incidente il 118 ha inviato quattro mezzi di soccorso in codice rosso, tra cui anche un elicottero. Per il 37enne non c'era ormai più niente da fare mentre i paramedici hanno prestato le prime cure ai due ragazzi rimasti feriti, che sono successivamente stati trasportati agli ospedali di Manerbio e al Civile di Brescia. Le condizioni di uno dei due sarebbero gravi.

Resta adesso da accertare l'esatta dinamica dello schianto, sulla quale indagano gli agenti della polizia stradale. Una pattuglia della Polstrada è intervenuta ieri sera a Montirone per effettuare i rilievi del caso. Intanto la notizia del tragico incidente si è rapidamente diffusa in paese, dove in tanti si sono preoccupati per l'intervento dell'elisoccorso: molti i messaggi di cordoglio inviati all'indirizzo dei famigliari della vittima.