Resta alta l'attenzione in Lombardia a causa dell'ondata di maltempo che sta colpendo non solo la regione lombarda ma tutto il nord Italia. Come comunicato dalla Protezione civile, l'allerta meteo è protratta almeno fino alla giornata di domani, domenica 4 ottobre, nonostante il livello di criticità sia sceso da rosso ad arancione mentre in altre zona da giallo si è passati ad un livello di criticità maggiore.

Allerta meteo arancione in Lombardia fino a domenica 4 ottobre

Nella fattispecie, come spiegato dalla Regione, nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi, sabato 3 ottobre, sono attese nuove precipitazioni specialmente sui settori alpini e prealpini occidentali. Le nuvole poi continueranno a muoversi per tutta la notte e nella mattinata di domani i temporali si diffonderanno anche su Alpi e Prealpi nonostante, per il momento, si attendono precipitazione di lieve intensità. L'attenzione però non dovrà calare nemmeno domani perché a partire dal pomeriggio le piogge torneranno a farsi più insistenti e toccheranno tutta la regione. Sulle Prealpi sono attesi forti temporali che però potrebbero interessare anche altre zone del territorio. Le precipitazioni perdureranno sino alla tarda serata e interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini centro-occidentali. La Protezione civile, in virtù anche dei forti danni che il maltempo ha causato in Piemonte e Liguria nelle ultime ore, invita tutti i cittadini a prestare la massima cautela in caso di spostamenti e di avvisare tempestivamente le squadre di soccorso qualora ci fossero problemi legati alla sicurezza degli individui.

Frana in Vallecamonica, 20 persone isolate

A causa di una frana venti persone sono rimaste isolate in Vallecamonica, nella frazione Sant'Antonio di Corteno Colgi, in provincia di Brescia. La frana, con un fronte di circa cento metri, ha portato con sé fango e detriti che hanno invaso l'unica strada che collega la frazione. Da qui partono le vie per i rifugi Val Brandet e Alpini di Campovecchio. Per facilitare il recupero dei venti isolati, è in volo un elicottero che una volta raggiunti li porterà a valle. Non risultano esserci feriti.