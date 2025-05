video suggerito

Maltempo a Milano e in Lombardia, attesi temporali e vento forte per domani 5 maggio: fiumi a rischio esondazione A partire dalla mezzanotte tra domenica 4 e lunedì 5 maggio è attiva l’allerta arancione a Milano per il rischio esondazione dei fiumi. Nelle prossime ore rovesci e temporali si abbatteranno su gran parte della Lombardia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il maltempo a Milano e in Lombardia dopo alcuni giorni di caldo primaverile. A partire dalla seconda metà di oggi, domenica 4 maggio, le condizioni di instabilità andranno in progressiva intensificazione portando rovesci e temporali forti in particolare sulla fascia Prealpina, Alpi e pianura. Le precipitazioni colpiranno anche il capoluogo della regione, soprattutto nella notte portando a piogge insistenti. Per questo motivo, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico a partire dalla mezzanotte sul Nodo Idraulico di Milano.

Dal pomeriggio di domenica 4 maggio rovesci e temporali anche forti si abbatteranno sulla fascia Prealpina, sulle Alpi e sulle pianure, con le precipitazioni più intense che colpiranno anche il Nord Ovest. A partire dalle 14, è attivo l'avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Orientali e dalla notte anche sulla Pianura Centrale. Dalla notte l'avviso è arancione per Laghi e e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche e Nodo Idraulico di Milano.

Nella notte, e per tutta la giornata di domani lunedì 5 maggio, sono previste piogge e temporali che porteranno ad accumuli significativi. La Protezione civile invita i cittadini a prestare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, ricordando che è preferibile non non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile resterà comunque attivo per coordinare gli eventuali interventi in città e per rivalutare l'avviso di criticità nelle prossime ore.

Leggi anche Allerta gialla per domenica in Lombardia: previsti temporali e vento forte a Milano e su gran parte della regione