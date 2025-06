video suggerito

Malore in piscina durante la gita con l'oratorio a Cremona: gravissimo un bambino di 10 anni È stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime un bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, si è sentito male in piscina a Torre de' Picenardi (Cremona).

È stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime un bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, si è sentito male in piscina a Torre de' Picenardi (Cremona).

Il bimbo si trovava all'interno nell'impianto sportivo dalla mattinata con il fratello, la sorella e gli altri minori del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio (Mantova) quando intorno alle 14, subito dopo pranzo, nel giro di pochi secondi è stato colto da un malore improvviso. Immediato è stato l'allarme lanciato dai bagnini e gestori della piscina, che si sono accorti che qualcosa non andava e hanno recuperato il piccolo dall'acqua già privo di sensi.

Al bimbo è stato quindi subito praticato il massaggio cardiaco dai sanitari del 118, che hanno utilizzato anche il defibrillatore a bordo vasca: vista la gravità del suo stato è stato in seguito trasportato in eliosoccorso all'ospedale di Bergamo, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. La sua prognosi è riservata. Mentre le cause del malore, al momento, restano ancora tutte da accertare.

Dopo la chiamata d'emergenza sono accorsi insieme all'eliambulanza e all'auto medica anche i carabinieri, raggiunti poi dal sindaco di Torre de Picenardi Marcello Volpi e da quello di Canneto sull'Oglio Nicolò Ficicchia.