Bambino di 10 anni si tuffa in piscina e ha un malore: è morto dopo due giorni di ricovero Il piccolo si era sentito male dopo essersi tuffato nella piscina di Torre de' Picenardi (Cremona). Da due giorni era ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Bergamo. L'autopsia chiarirà le possibili cause del malore e del decesso.

É morto nell'ospedale di Bergamo il bambino di 10 anni che due giorni fa si è sentito male nella piscina di Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona. Il piccolo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII.

Tutto è successo nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno: il bimbo si trovava in piscina fin dalla mattina insieme alla mamma, al fratello e agli altri bambini del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. Entrato in acqua attorno alle 14:00, dopo pranzo, nel giro di pochi istanti è stato colto da un malore improvviso. I bagnini sono subito entrati in azione e hanno recuperato il piccolo dall'acqua già privo di sensi.

Arrivati sul posto, i sanitari del 118 gli hanno praticato un messaggio cardiaco e hanno cercato di rianimarlo con un defibrillatore. Gli operatori hanno quindi deciso di trasportarlo d'urgenza in ospedale con l'elicottero. Il bambino è rimasto ricoverato per due giorni nel reparto di terapia intensiva ma le sue condizioni erano troppo gravi e poche ore fa è morto. L'autopsia chiarirà le possibili cause del malore e del decesso.

Marcello Volpi, sindaco di Torre de’ Picenardi, ha espresso le sue condoglianze: "Non posso che esprimere il massimo cordoglio alla famiglia del bambino e alla comunità di Canneto". Gli animatori del Grest, gli amici e le famiglie della parrocchia hanno organizzato un momento di preghiera stasera per ricordare il piccolo.