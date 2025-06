video suggerito

Sfugge ai genitori e cade nella piscina di un parco acquatico nel Bresciano: morto bambino di 4 anni Un bambini di 4 anni è caduto nella piscina del parco acquatico di Castrezzato (Brescia) dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. Ricoverato in condizioni critiche a Bergamo, è deceduto dopo poche ore.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un bambino di 4 anni è deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella giornata di oggi, sabato 21 giugno, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico di Castrezzato (in provincia di Brescia). Stando alle prime informazioni, nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, il piccolo si trovava insieme ai genitori all'interno della struttura quando, all'improvviso, sarebbe sfuggito al loro controllo.

A dare l'allarme era stato un altro avventore del parco, il quale si è accorto del bambino che stava galleggiando esanime in acqua. Scattati i soccorsi, i primi a intervenire sono stati i bagnini del parco acquatico che hanno subito praticato le manovre di rianimazione. Le operazioni sono continuate con il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) il quale, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato con l'elicottero all'ospedale di Bergamo. Il piccolo è rimasto ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica in prognosi riservata per circa 24 ore, fino alla notizia del decesso.

La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto e l'accertamento delle eventuali responsabilità sono state affidate ai carabinieri di Castrezzato, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi. Secondo quanto emerso finora, il piccolo era insieme ai suoi genitori, residenti a Rovato. Tra la confusione delle molte persone presenti al parco, il bimbo si sarebbe allontanato senza che loro se ne accorgessero e, avvicinatosi al bordo della piscina, sarebbe caduto in acqua.