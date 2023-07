Lucia ed Elia muoiono lo stesso giorno dopo 57 anni di matrimonio La storia d’amore di Lucia Maria Rossi, 82 anni, e di suo marito Elia Cortinovis, 87 anni, durava da 57 anni: sono morti lo stesso giorno a distanza di poche ore.

A cura di Giorgia Venturini

Sono morti lo stesso giorno, a poche ore di distanza, dopo 57 anni di matrimonio. La storia d'amore di Lucia Maria Rossi, 82 anni, e di suo marito Elia Cortinovis, 87 anni, la ricorda ora tutta Villa di Serio, nella Bergamasca, dove la coppia ha sempre vissuto. Lucia ed Elia sono morti lo scorso 30 giugno: la prima ad andarsene è stata la donna nel primo pomeriggio, il cuore del marito ha smesso di battere poche ore dopo. "Nonna, hai sempre tenuto il nonno per mano, perché dicevi che altrimenti si perdeva e così a distanza di poche ore ti sei voltata e l’hai preso per mano", ha scritto la nipote Stefania in un post su Instagram ricordando i nonni.

Nel 2020 erano guariti entrambi dal Covid

In paese li conoscevano tutti, anche perché erano i genitori di don Matteo Cortinovis. Il figlio era stato per lungo tempo missionario prima in Bolivia e poi a Cuba prima di essere attualmente vicario parrocchiale proprio a Villa di Serio. La coppia aveva sempre seguito il figlio anche in missione. Una vita mano per mano. Solo per un breve periodo da giovane l'uomo è stato costretto a passare per lavoro alcuni mesi in Francia. Poi però di nuovo insieme. Anche quando nel 2020 entrambi guariscono dal Covid. Anche quando nel 1997 la coppia perde la figlia 29enne Giuliana e insieme affrontano il lutto. Lucia ed Elia sono morti il giorno dopo in cui la figlia avrebbe compiuto 55 anni.

Il ricordo della nipote

"Cari nonni – scrive ancora la nipote Stefania – voi eravate indistruttibili, forti e avevate un cuore grande. Mi avete lasciato un vuoto incolmabile, che non si può descrivere. Grande esempio di vita, grande esempio d’amore e dopo 57 anni di matrimonio avete voluto andare via insieme". La coppia era la colonna portante della famiglia: "Ci siete sempre stati, dalla prima sbucciatura sul ginocchio, che nonna mi disinfettava dicendo ‘non piangere che domani ti sbuccerai anche l’altro’, all’essere orgogliosi delle vostre nipoti". La coppia lascia il figlio Matteo, la figlia Orietta, e le nipoti Chiara, Laura e Stefania.