Lo zio lascia 400 milioni al nipote tra palazzi, quote e case: la donazione di Enzo Ricci, fondatore delle Tre Marie

Enzo Ricci, ex patron delle Tre Marie, ha trasferito al nipote Alessandro un patrimonio da oltre 400 milioni tra immobili, quote e investimenti. Tra queste, un palazzo in via Montenapoleone a Milano, valutato circa 92 milioni di euro.

Enzo Ricci

Enzo Ricci, storico imprenditore milanese e già alla guida del marchio Tre Marie, ha completato la riorganizzazione del proprio patrimonio trasferendolo al nipote Alessandro Ricci, 52 anni. Un'operazione avviata con un atto notarile lo scorso 30 aprile che coinvolge beni immobili, partecipazioni societarie e liquidità per un valore complessivo superiore ai 400 milioni di euro.

Tra gli asset più rilevanti figura un palazzo in via Montenapoleone a Milano, valutato circa 92 milioni di euro e attualmente locato a Dolce & Gabbana. L'immobile rientra nel perimetro della holding Milaninvest, di cui il nipote detiene ora la totalità delle quote, dopo aver già posseduto il 50 per cento e assunto un ruolo centrale nella gestione. Il passaggio di patrimonio include anche l'80 per cento della società Viris che detiene a sua volta una partecipazione significativa in Brioschi Sviluppo Immobiliare, società quotata controllata dalla famiglia Cabassi attraverso Bastogi. Ricci ha, però, mantenuto l'usufrutto su alcune partecipazioni, cedendo la nuda proprietà al nipote.

Il portafoglio trasferito comprende, infine, un grande immobile a Sanremo che ospita una filiale di Intesa Sanpaolo, oltre a numerosi appartamenti, uffici e negozi nelle zone più prestigiose di Milano. A ciò si aggiungono anche quote in fondi di investimento, partecipazioni in startup e disponibilità liquide.

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La storia di Enzo Ricci

Ex protagonista dell'industria dolciaria, Ricci aveva ceduto nel 1987 il marchio Tre Marie a Barilla, restando in azienda fino alla metà degli anni Novanta. Oggi il brand è diviso tra Sammontana e Galbusera. L'imprenditore è stato anche insignito dell'Ambrogino d'oro nel 2017 per il contributo dato allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle tradizioni milanesi.

Accanto all'attività industriale e immobiliare, Ricci ha promosso iniziative filantropiche, tra cui la Fondazione Paletti Ricci, impegnata in progetti per l'infanzia e i giovani. In passato ha avuto anche una parentesi nel calcio con una partecipazione nel Pisa.