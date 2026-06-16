Patrizia Reggiani “la vedova nera” eredita 20 milioni di euro: la lady Gucci impugna il testamento della madre

La donna era stata condannata come mandante dell’omicidio dell’ex marito, lo stilista Maurizio Gucci, avvenuto il 27 marzo 1995 in via Palestro a Milano. Ha scontato 17 anni di carcere ed è tornata libera nel 2016.

Una vita ricca di colpi di scena e che non smette di sorprendere quella di Patrizia Reggiani, vedova Gucci e soprannominata "la vedova nera" o "Lady Gucci", 78 anni a dicembre, che avrebbe di recente ereditato 20 milioni di euro.

La donna condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito, lo stilista Maurizio Gucci, avvenuto il 27 marzo 1995 in via Palestro a Milano, ha scontato 17 anni di carcere (sui 26 di pena complessiva) ed è tornata libera nel 2016. Oggi vive nella sua villa del centro di Milano, in zona Guastalla a due passi dal Duomo, e a farle compagnia, oltre al personale di servizio, ci sono un cagnolino e un pappagallo. Ha due figlie, Alessandra e Allegra, con le quali non ha alcun rapporto. Fino al 2019 ha vissuto insieme alla madre 90enne Silvana Barbieri.

Come riportato dal Corriere della Sera, l'eredità da 20 milioni di euro arriva grazie al testamento della 90enne, intestato inizialmente alla "Fondazione Fernando e Silvana Reggiani" ma rivelatosi poi falso e quindi dirottato tutto nelle mani della figlia Patrizia. L'anziana, poco prima di morire, aveva deciso di lasciare il suo patrimonio non alla figlia, l'unica figlia, per timore che lo dilapidasse, ma alla Fondazione che porta il suo nome. Il documento però che come ha stabilito la IV sezione del Tribunale civile di Milano, è risultato "nullo".

Se questo annullamento verrà confermato ufficialmente, a Lady Gucci spetta anche un complesso immobiliare da almeno 14 milioni dietro la Stazione Centrale (130 tra appartamenti e negozi e box affittati con un reddito di circa 950mila euro l’anno), e un compenso di 100mila euro di cui però non potrebbe disporne direttamente in quanto sottoposta ancora dal Tribunale ad amministrazione di sostegno.

Quella di Lady Gucci, ancora oggi, continua a essere un'esistenza fatta di lusso e agio. In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Reggiani avrebbe dovuto inoltre ricevere un vitalizio di un milione di euro dalle figlie, convertito poi in alcuni benefit dal patrimonio di famiglia. Nel frattempo, prima di questi 20 milioni di euro la donna aveva già ricevuto dalla madre Silvana Barbieri un castelletto gotico in centro a Milano dal valore di 10 milioni di euro, un capannone di 10mila metri quadri in via Mecenate e centinaia di appartamenti sparsi in città.