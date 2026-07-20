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Il figlio 17enne di un imprenditore morto nel 2016 eredita 20 milioni di euro: vinta la causa legale contro la madre

Il Tribunale di Varese e la Corte d’Appello di Milano hanno dichiarato nullo il testamento dell’imprenditore morto improvvisamente nel 2016 in cui lasciava l’eredità alla madre di suo figlio. Dopo una disputa legale e due sentenze, il patrimonio è passato nelle mani del ragazzo, oggi 17enne.