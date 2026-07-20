Il figlio 17enne di un imprenditore morto nel 2016 eredita 20 milioni di euro: vinta la causa legale contro la madre
Un testamento da 20 milioni di euro scritto di proprio pugno da un imprenditore di Varese quattro anni prima di morire improvvisamente, nel 2016, a causa di un incidente. Un figlio e una compagna come eredi. Uno zio che si mette di mezzo. Il Tribunale. Il testamento rivelatosi nullo. Le sentenze di primo e secondo grado che danno ragione al figlio, oggi 17enne, a cui ora spetta tutto il patrimonio.
Una storia di soldi, eredità e testamenti che arriva da Varese e di cui si è discusso molto anche per via dell'ingente cifra in ballo.
Come riportato dal Corriere della Sera, l'imprenditore di Varese aveva lasciato con testamento un patrimonio di circa 20 milioni di euro alla compagna, stabilendo però che, alla sua morte, l'intera eredità dovesse passare al loro unico figlio, all'epoca di 7 anni.
Lo zio del bambino però contestò il testamento, ritenendo che violasse le norme sulla quota di legittima e contenesse una clausola fedecommissaria non consentita dalla legge. Fu così nominato un curatore speciale che, nel 2020, avviò una causa contro la madre per conto del minore.
Sia il Tribunale di Varese sia la Corte d'Appello di Milano hanno dichiarato nullo il testamento, perché la clausola che obbligava la madre a lasciare tutto il patrimonio al figlio è valida solo in casi particolari di tutela di persone gravemente incapaci, situazione che non ricorreva.
Di conseguenza, l'intera eredità spetta direttamente al figlio, oggi diciassettenne, mentre la madre è stata condannata anche al pagamento di 40mila euro di spese legali. La società di famiglia continuerà a essere gestita congiuntamente da madre e figlio fino alla maggiore età del ragazzo.