È stato fermato durante uno dei quotidiani controlli anti Covid mentre era alla guida della sua auto ma alla fine per lui sono scattate le manette. Alla guida infatti c'era un uomo di origini moldave ricercato dal novembre del 2018. Stando a quanto precisato dalle Fiamme Gialle, i militari della Guardia di finanza di Olgiate Comasco stavano svolgendo una quotidiana attività di controllo sul territorio per garantire le norme anti Covid nel comune di Lomazzo quando hanno fermato l'auto con a bordo il ricercato. Una volta davanti ai militari l'uomo, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha consegnato due documenti, una patente di guida moldava e un passaporto rumeno, dichiarando di avere la doppia cittadinanza.

L'uomo era condannato per furto

I militari hanno poi fatto altri accertamenti e scoperto l'identità del cittadino moldavo e che era destinatario di un provvedimento di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Lecco: l'uomo era stato condannato per il reato di furto. Così il ricercato è stato accompagnato in caserma: qui è stata confermata l'identità del condannato. I finanzieri poi hanno proceduto con l'arresto e il trasferimento in carcere di Como "Bassone": ora dovrà scontare il residuo della pena pari a 6 mesi di reclusione.

Arrestato durante una festa abusiva un ricercato di 40 anni

Lo stesso era accaduto pochi giorni prima a un uomo di 40 anni ricercato in tutta Europa dopo che su di lui era ricaduto un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità spagnole con l'accusa di frode. Da allora l'uomo si stava nascondendo dalle autorità, ma non è riuscito a rinunciare a una grigliata "abusiva" in compagnia degli amici. Ed è proprio stata queste festa organizzata contro tutti i divieti anti Covid a incastrarlo e a far scattare le manette nei suoi confronti.