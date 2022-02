Lite sulla guerra, camionista ucraino filorusso accoltella un connazionale sull’Autostrada A4 Una lite tra autotrasportatori ucraini sulla guerra in corso è sfociata nel sangue. Uno dei camionisti ha accoltellato l’altro in un’area di servizio sull’Autostrada A4 nel Bresciano.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Le tensioni per la guerra nel loro Paese e differenti posizioni sul conflitto sarebbero all'origine di una violenta aggressione che si è verificata nella serata di oggi, sabato 26 febbraio, in una piazzola di sosta dell'Autostrada A4 tra Palazzolo sull'Oglio e Rovato, in provincia di Brescia. Protagonisti due cittadini ucraini, entrambi autotrasportatori che viaggiavano a bordo di due camion distinti. Tra i due sarebbe sorto un diverbio sul conflitto in corso in Ucraina, che è poi degenerato: uno dei due, un uomo di 47 anni, ha estratto un coltello col quale ha ferito il connazionale, un 24enne.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale: non è in pericolo di vita

Stando a quanto riportato dal "Giornale di Brescia" l'aggressore sarebbe originario della zona del Donbass, l'area nella quale si trovano le due Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk il cui riconoscimento da parte della Russia ha fatto precipitare la situazione, e sarebbe filorusso. Il ferito invece proverrebbe da un'altra zona del Paese e appoggerebbe il governo di Kiev. Il ferito è stato colpito ai reni ed è stato soccorso in codice rosso: una delle due ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza lo ha trasportato all'ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in condizioni serie, anche se non in pericolo di vita.

L'allarme al 112 è stato lanciato attorno alle 19: nell'area di servizio Sebino, in cui si è verificata la lite sfociata nel sangue, è intervenuta anche la polizia stradale che ha fermato l'aggressore. Adesso si attende la convalida del fermo da parte del pubblico ministero, davanti al quale l'aggressore potrà chiarire le ragioni del suo gesto.