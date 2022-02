Incidente sull’Autostrada A4 a Seriate, finisce con l’auto in un campo: morto un ragazzo 23enne Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale sull’Autostrada A4, tra Grumello e Seriate, nella Bergamasca. Il giovane ha perso il controllo della vettura, forse per un colpo di sonno, ed è finito fuori strada.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un altro morto sull'asfalto, un'altra giovane vita si è spenta a causa di un incidente stradale. Un ragazzo di soli 23 anni è morto nelle prime ore di oggi, venerdì 25 febbraio. Era alla guida della sua vettura sull'Autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Grumello e Seriate, in provincia di Bergamo, quando per cause da accertare ha perso il controllo della sua auto. La vettura, una Fiat Punto, è uscita di strada superando le barriere ed è finita fuori strada.

Si ipotizzano un colpo di sonno o un malore

Erano passate da poco le 4 del mattino quando l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: purtroppo, però, al momento dell'arrivo dei soccorritori, per il giovane non c'era ormai più niente da fare. Il ragazzo è probabilmente morto sul colpo nell'impatto tra la vettura e il campo a causa dei gravi traumi riportati. Gli accertamenti della polizia stradale, che è intervenuta per effettuare i rilievi del caso, saranno utili per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Al momento si ipotizza che il giovane, considerando l'orario, possa aver accusato un colpo di sonno oppure un malore che gli avrebbero fatto perdere il controllo dell'auto.