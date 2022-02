Lite per la guerra in Ucraina: cittadino ucraino accoltella due moldovi in un parcheggio Un uomo ucraino ha accoltellato due uomini moldavi nei pressi di un parcheggio del supermercato dopo che tra i tre è nata una discussione relativa alla guerra tra Russia e Ucraina.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un litigio per la guerra in Ucraina: nel pomeriggio di ieri, a Brescia, un cittadino ucraino ha accoltellato due uomini moldavi. L'aggressione è arrivata al culmine di una discussione nata proprio per motivi legati al conflitto tra Russia e Ucraina che, in questi giorni, sta lasciando l'intero mondo con il fiato sospeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Brescia e il personale sanitario del 118.

Si cerca di identificare l'aggressore

Stando a una prima ricostruzione elaborata dia carabinieri della sezione radiomobile, il litigio è esploso in via Lamarmora vicino al parcheggio del supermercato "Penny Market". Le due vittime sono un uomo di 53 anni e un altro di 41 anni: sono stati raggiunti da alcune coltellate al fianco, alla guancia e al collo. Dopo che sono stati aggrediti, il responsabile è scappato. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in codice giallo: uno al pronto soccorso della Fondazione Poliambulanza e un altro agli Ospedali Civili. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di identificare l'aggressore.

Anche il giorno prima un'aggressione simile

Solo il giorno prima, in una piazzola di sosta dell'Autostrada A4 tra Palazzolo sull'Oglio e Rovato, in provincia di Brescia, è nata un'altra discussione tra due cittadini ucraini: uno dei due è originario della zona del Donbass e sarebbe filorusso. Il ferito invece proviene da un'altra zona del Paese e appoggia il governo di Kiev. E proprio per queste due posizioni distinte, sarebbe esplosa la discussione. Il 47enne, che sarebbe filorusso, ha così accoltellato il connazionale, un uomo di 24 anni. Il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. L'aggressore invece è stato fermato.